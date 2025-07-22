宣講結束留現場拍照違選罷法？ 苗博雅：北市選委會放馬過來

台北市議員苗博雅今日在南興公園開講。（記者孫唯容攝）

2025/07/22 21:02

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市議員苗博雅昨（21日）開啟連續五場的「團結國家對話」，今（22日）在南興公園開講中表示，今天直播活動將在晚上9點50分前結束，原因很簡單，「因為昨天台北市選委會有人跑來，他說我10點前結束宣講，但是10點後還有人在跟我照相，所以他說苗博雅違反選罷法，如果你覺得10點前結束，後面就不能拍照，拍照就是違反選罷法，你放馬過來！」

苗博雅指出，今天在直播鏡頭前的朋友如果想趕來，可以趕快過來，因為整個活動將在晚上9點50分前結束，比昨天提早10分鐘，因為昨天宣講結束後，台北市選委會有人跑來表示，他雖然在10點前結束宣講，但是10點後還有人在跟他照相，因此認定他違反選罷法，要回去研議「要不要開罰」？

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苗博雅痛批，「如果你覺得10點前結束造勢，後面就不能拍照，拍照就是違反選罷法，你放馬過來，你試試看」，台灣是自由民主的國家，台北市怎麼可能出現人民在路邊相互合照就是違法，所以今天一樣釋出善意，在9點50分結束宣講，後面還有時間跟大家來合照，如果合照時間超過10點，他也還是會繼續跟大家合照。

苗博雅直言，「不可能跟苗博雅合照就是違法吧？大家同意嗎？」現場支持者一陣歡呼直喊「同意！」

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