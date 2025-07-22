提前請假搶救台中3罷 盧秀燕：選情非常緊急

台中市長盧秀燕22日晚間第二場行程，與立委廖偉翔一同車掃。（記者廖耀東攝）

2025/07/22 20:51

〔記者黃旭磊／台中報導〕罷免藍委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋投票週六（26日）登場，台中市長盧秀燕今晚陪羅廷瑋及廖偉翔車隊掃街，盧秀燕在南屯路、忠明南路路口表示，「選情非常緊急，需要搶救」，提前請假1天半，要進行大規模車掃，從早到晚馬不停蹄一直掃街，拜託所有鄉親726出來投「不同意」罷免。

盧秀燕今晚7時40分許在南屯路表示，3人都是年輕優質委員，過去一年爭取到普發現金1萬元、還假於民5天，同時也幫軍人加薪保護國家人民，這麼有做事，只是因為「民進黨選輸反桌（台語：翻桌）」要罷免，台中過去是民進黨「吃飯的地方」，他們（綠營）當作重中之中，視廖偉翔、羅廷瑋為眼中釘，必須除之而後快。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕說，本來是投票前一天、7月25日才要請假，現在看起來選情非常緊急，需要搶救提前請假1天半，選情太過緊急要上街進行大規模車掃，從早到晚馬不停蹄一直掃街，拜託所有鄉親726出來投「不同意」罷免。

罷免廖偉翔的罷團「中四廢翔」發言人高凡璽表示，大罷免拆穿「媽媽市長」做政策、不做政治謊言，比起台中市民，盧秀燕更在乎「盧媽三子」會遭到罷免，台中水災、水溝不通無人問津，也印證3寶立委都是盧媽爪牙。

台中市長盧秀燕再度陪立委羅廷瑋車隊掃街。（記者廖耀東攝）

台中市長盧秀燕陪羅廷瑋（左1）於南區掃街。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法