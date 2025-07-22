為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    提前請假搶救台中3罷 盧秀燕：選情非常緊急

    台中市長盧秀燕22日晚間第二場行程，與立委廖偉翔一同車掃。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕22日晚間第二場行程，與立委廖偉翔一同車掃。（記者廖耀東攝）

    2025/07/22 20:51

    〔記者黃旭磊／台中報導〕罷免藍委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋投票週六（26日）登場，台中市長盧秀燕今晚陪羅廷瑋及廖偉翔車隊掃街，盧秀燕在南屯路、忠明南路路口表示，「選情非常緊急，需要搶救」，提前請假1天半，要進行大規模車掃，從早到晚馬不停蹄一直掃街，拜託所有鄉親726出來投「不同意」罷免。

    盧秀燕今晚7時40分許在南屯路表示，3人都是年輕優質委員，過去一年爭取到普發現金1萬元、還假於民5天，同時也幫軍人加薪保護國家人民，這麼有做事，只是因為「民進黨選輸反桌（台語：翻桌）」要罷免，台中過去是民進黨「吃飯的地方」，他們（綠營）當作重中之中，視廖偉翔、羅廷瑋為眼中釘，必須除之而後快。

    盧秀燕說，本來是投票前一天、7月25日才要請假，現在看起來選情非常緊急，需要搶救提前請假1天半，選情太過緊急要上街進行大規模車掃，從早到晚馬不停蹄一直掃街，拜託所有鄉親726出來投「不同意」罷免。

    罷免廖偉翔的罷團「中四廢翔」發言人高凡璽表示，大罷免拆穿「媽媽市長」做政策、不做政治謊言，比起台中市民，盧秀燕更在乎「盧媽三子」會遭到罷免，台中水災、水溝不通無人問津，也印證3寶立委都是盧媽爪牙。

    台中市長盧秀燕再度陪立委羅廷瑋車隊掃街。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕再度陪立委羅廷瑋車隊掃街。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕陪羅廷瑋（左1）於南區掃街。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕陪羅廷瑋（左1）於南區掃街。（記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播