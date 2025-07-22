謝龍介北上合體徐巧芯車掃

謝龍介陪徐巧芯車掃。（記者董冠怡攝）

2025/07/22 19:59

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市藍委徐巧芯今天晚間七點由藍委謝龍介陪同，在信義區一帶車掃，約有十餘人到場揮旗加油讚聲；兩人互相吹捧對方，遇到民眾喊「大罷免大成功」還一搭一唱，提議總統、立委任期表現比一比，「賴清德也要罷免」。謝說，受南部鄉親所託來挺徐，如果支持徐，明年市長選舉就挺謝。

徐巧芯表示，選前最後四天，透過車掃讓更多民眾知道，七二六投不同意罷免，是很快速且直接的方式，能夠跟大家互動，一旁也有支持者等待，而且很多支持者喜歡謝龍介，他在信義、松山很有魅力，邀請來助講，還是國台語的雙聲道，自己負責國語、謝龍介負責台語，彼此合作無間。

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謝龍介指出，徐巧芯是在野黨的戰將，大家對她充滿期待和希望，南部有很多鄉親看到她被欺負，一直跟他說「你要去挺她啦！如果你……」未料，話講到一半，突然有路過民眾高喊「大罷免大成功」。

反罷民眾則回擊「大罷免大失敗」，謝龍介說，若要罷免，那就讓總統、立委各做4年，比較做得好不好；徐巧芯說，「我們也要賴清德也要罷免啊！大家說對不對？」

謝龍介提到，因此，他今天代表南部鄉親來支持徐巧芯，鄉親說「如果你支持徐巧芯，明年選市長我們就支持你」，讓他聽了很感動。有這麼多鄉親要他上來，就知道她的表現連南部人都很肯定，無論如何一定要留在立法院打拚。

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