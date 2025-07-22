台中罷免投票所超怪奇 車庫、半露天空地、葬儀社全入列

台中市民眾卻發現這次罷免有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、廢棄車廠、幼兒園，還葬儀社、半露天的空地。（江肇國提供）

2025/07/22 19:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免7月26日投票倒數，台中市民眾卻發現這次罷免有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、廢棄車廠、幼兒園，還葬儀社、半露天的空地，議員曾朝榮、江肇國懷疑這次罷免選務製造投票障礙，難以達到25%罷免門檻，質疑選舉不公正。

這次中五選區（北屯、北區）投開票所變更20多處，議員曾朝榮指出這次投開票所地點設置詭異，有車庫、半露天空地，還有廢棄幼兒園及廢棄修車廠，甚至有葬儀社，恐讓民眾怯步，有點地點的巷道狹窄、也沒有無障礙設施，質疑這次罷免選務工作有技術性干擾，讓民眾投票不便，降低投票意願，因此為防選舉奧步，呼籲民眾一起來監票。

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江肇國更指，這次投開票所在工地、車庫、空屋等奇怪的地點，讓人疑惑「這裡真的可以投票嗎」，要求要找更適合的地點，但中選會確定地點已定，呼籲選民投票當天，一定要仔細查看票所周遭及所內有無異狀，開票時也要到現場監看開票。

議員陳俞融也強調，選委會應以最高標準自律，避免再成為盧市府打手，更不能讓中立機關淪為政治工具。

台中市民眾卻發現這次罷免有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、廢棄車廠、幼兒園，還葬儀社、半露天的空地。（曾朝榮提供）

台中市民眾卻發現這次罷免有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、廢棄車廠、幼兒園，還葬儀社、半露天的空地。（曾朝榮提供）

台中市民眾卻發現這次罷免有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、廢棄車廠、幼兒園，還葬儀社、半露天的空地。（曾朝榮提供）

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