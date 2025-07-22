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    日本立憲民主黨四位眾議員訪台南

    台南市長黃偉哲贈眾議員田嶋要（左）八田米禮盒。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲贈眾議員田嶋要（左）八田米禮盒。（台南市政府提供）

    2025/07/22 19:28

    〔記者王姝琇／台南報導〕日本立憲民主黨眾議員田嶋要今日率眾議員阿部知子、山崎誠、齋藤裕喜等人拜會台南市長黃偉哲，雙方就天災應變、永續能源等議題交換意見，黃偉哲特別致贈八田米禮盒，以紀念一路以來台日的互助友好情誼。

    黃偉哲首先代表台南全體市民歡迎一眾貴賓蒞臨，並對日本各界對丹娜絲颱風災情捎來的眾多關懷以及捐款，表達誠摯的謝意；接著向眾議員們說明台南災損情況，以及災後積極重建的進展。

    黃偉哲表示，雖然風災造成台南市民的生活跟產業巨大衝擊，但是感謝各界的關心與援助，目前都在積極逐步恢復中，接下來台南市會持續致力於復原工作，盼儘快讓市民回復如常生活。

    田嶋要眾議員感謝黃偉哲市長的盛情接待，並代表日本慰問台南丹娜絲風災災情，也感謝台灣在日本311地震時對日本給予的援助，提及日本與台灣皆為自然災害好發的國家，希望未來兩國能在天然災害應變、永續及能源等領域攜手合作，共建更具韌性的家園。

    田嶋要眾議員已當選8屆日本眾議員，並擔任眾議院核能問題調查特別委員會第一理事、經濟產業委員會委員以及立憲民主黨影子內閣經濟產業大臣。此次訪團除4名國會眾議員外，亦包括2位環境經濟領域教授，訪台主要是考察台灣光電推動情況，而透過此次拜會，訪團也與黃市長討論關於台日災防合作、綠色轉型、永續能源等多元議題並交換彼此經驗。

    日本立憲民主黨田嶋要眾議員率團拜會台南市長黃偉哲。（台南市政府提供）

    日本立憲民主黨田嶋要眾議員率團拜會台南市長黃偉哲。（台南市政府提供）

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