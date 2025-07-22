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    樂華夜市助雙和罷團掃街 林右昌：中間人士紛表態成關鍵

    民進黨秘書長林右昌、新北市議員許昭興今（22）日赴永和樂華夜市幫助罷免新北市藍委張智倫、林德福的「雙和罷團」掃街宣傳。（記者黃子暘攝）

    民進黨秘書長林右昌、新北市議員許昭興今（22）日赴永和樂華夜市幫助罷免新北市藍委張智倫、林德福的「雙和罷團」掃街宣傳。（記者黃子暘攝）

    2025/07/22 19:38

    〔記者黃子暘／新北報導〕7月26日將進行首波國民黨立委罷免投票，各罷區罷免方、反罷方加強宣傳，民進黨秘書長林右昌今（22）日赴新北樂華夜市幫助罷免新北市藍委張智倫、林德福的「雙和罷團」掃街宣傳。林右昌指出，罷免最後階段希望做罷團最堅實後盾，這幾天「起風了」，許多中間人士紛紛公開支持罷免，這股社會能量會形成非常大的風潮，相信這是最後影響罷免的關鍵因素。

    和碩科技董事長童子賢表態支持罷免花蓮縣藍委傅崐萁，並回花蓮助陣罷免。林右昌被問及此事時表示，童是花蓮人，這也是重要關鍵，花蓮縣議長張峻、無黨籍議員等陪同檳榔業者上街抗議傅崐萁，可見得傅崐萁「實在是不得人心」，童子賢作為社會有聲量的公眾人物，返鄉支持公民運動，他認為這是正向且重要的力量，盼花蓮鄉親踴躍返鄉改變花蓮，花蓮歷史性的一刻需要大家的支持。

    至於國民黨主席朱立倫回應童子賢支持罷傅時表示，可對個別委員有意見，但不可大罷免，林右昌笑稱，這不就是代表朱立倫也贊成罷免運動嗎？國民黨所有立委都跟著傅崐萁作壞作亂，推動許多毀憲亂政法案、濫刪總預算等等，公民看不下去，才有了這場大罷免運動，朱立倫這一番話不就「認證」他是挺罷免的嗎？

    林右昌說，盼大眾七二六踴躍投下同意罷免票，這一票將對台灣有非常重要的影響力。

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