大罷免投票倒數 李彥秀：這次真的「好累、好難」

李彥秀也親自叮嚀支持者，千萬不能拿自己的印章出來投票，因為「每一張票對彥秀來說都很珍貴」，一定要蓋五個字「不同意罷免」。（記者孫唯容攝）

2025/07/22 19:17

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免最後倒數，國民黨立委李彥秀今（22）日再次打「萬安牌」，與市長蔣萬安在南港玉成公園福德宮合體車掃，現場約聚集50名支持者，蔣萬安到場前，李彥秀對著支持者耳提面命，教導如何投票，深切懇託表示「每一票對彥秀都十分重要」，一定不能投錯，隨後向北市副發言人魏汶萱詢問市長動態，並表示「這次真的好累好難」。

今天今天晚間6點30分，李彥秀與蔣萬安在南港玉成公園福德宮合體，在蔣萬安到場前，李彥秀耳提面命地，教導長輩如何正確投票，她向支持者表示，「726一定要風雨無阻出來投票，早早投票後再去買菜、出門玩」。

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李彥秀也親自叮嚀支持者，千萬不能拿自己的印章出來投票，因為「每一張票對彥秀來說都很珍貴」，一定要蓋五個字「不同意罷免」，現場支持者也向李彥秀掛保證會出來投票、相挺到底，而李彥秀也委婉表示「今天不好意思，讓大家那麼晚還出來幫忙」。

眼看時間接近6點30分，副發言人魏汶萱走向李彥秀告知市長在1分鐘左右抵達，由於稍早突然下起陣雨，李彥秀也詢問魏「市長有帶帽子雨衣嗎？」魏搖頭表示「沒有」，李彥秀說「好、不戴，拼了！」隨後略微皺眉地說「這一次真的好難好累」。

蔣萬安到場後，現場支持者一看到市長就熱情吶喊「蔣萬安加油、市長加油」，也力挺李彥秀高呼「李彥秀加油！票投不同意、港湖更美麗」等語，兩人先是上香祈福參拜，隨後跳上戰車車掃，向港湖地區的民眾懇託。

蔣萬安、李彥秀合體參香。（記者孫唯容攝）

國民黨立委李彥秀今（22）日再次打「萬安牌」，與市長蔣萬安在南港玉成公園福德宮合體車掃。（記者孫唯容攝）

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