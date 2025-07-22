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    桃6罷邱若華同意票需逾7萬1261票 罷團：最後倒數陸空戰齊發

    罷免投票倒數計時，桃園市第6選區罷團志工無畏風雨持續站路口。（記者鄭淑婷攝）

    罷免投票倒數計時，桃園市第6選區罷團志工無畏風雨持續站路口。（記者鄭淑婷攝）

    2025/07/22 19:24

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中央選舉委員會今（22）日公告各選區罷免案投票人數，桃園市第6選區立委邱若華罷免案，要成案除同意票要大於不同意票，同意票數必須超過7萬1261票，「桃6刪邱」發言人傑米表示，最後幾天盡可能催票，除了陸戰，也會聯合其他區一起打空戰。

    依據公職人員選舉罷免法規定，罷免案通過需達「雙門檻」，除同意票要多於不同意票，同意票須達原選舉區選舉人數4分之1以上，依據中選會公告的罷免案投票人數，桃園市第6選區（八德、大溪、復興、中壢區）投票人數28萬5041人，換算同意票須達7萬1261票門檻。

    對比2024年立委選舉，第6選區選舉人數28萬2216人，投票人口增加2825人，當時投票率達72.15%，6位候選人中，邱若華拿下8萬1513票、得票率40.93%，無黨籍趙正宇拿下7萬6346票、得票率38.34%，民眾黨李慕妍拿下3萬5183票、得票率17.67%，若以藍綠基本盤來推估，罷免案投票率要達65%以上，同意票才有機會衝到門檻。

    傑米表示，投票前持續透過路口舉牌、夜市掃街等爭取曝光率，另空戰也與其他罷區一起連動，盡可能催出同意票。

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