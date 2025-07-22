九天玄女開示啦！「百工百業挺罷免」釣出阿翰 高喊：回家投爆

阿翰扮演「算命阿姨」喊出經典台詞「九天玄女降落」，在網上廣為流傳。（圖翻攝自「阿翰po影片」YT）

2025/07/22 22:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於本週六（26日）舉行，近日社群掀起「百工百業挺罷免」表態熱潮。網紅圈繼「呱吉」、「志祺七七」等人之後，以傳神模仿日常生活小人物走紅網路，3年前更以「算命阿姨」一角喊出經典台詞「九天玄女降落」，斬獲千萬觀看的知名YouTuber「阿翰」，今（22日）也站出來表態：「不管怎麼樣都要投下去吧！回家投爆！」

一位花蓮女網友今天在Threads上響應「百工百業挺罷免」，發文表示「白天是化妝品櫃姐，晚上是3歲孩子的媽，從小就愛台灣，從2015年積極參與民主運動，有小孩後時間被淘空還是抓著空檔在街頭當志工，或在河道上贊聲。此次大罷免無關黨派，捍衛的是台灣主權台灣內政，拒絕16位立委到中國統戰部朝貢賣國毀憲亂政、拒絕傅氏王朝用口號唬弄全台人民，已經唬弄花蓮人20年，現在唬弄全台灣，永遠只會『花蓮人需要一條回家的路』，操弄每次天災路斷花蓮人的焦心，實際一點作為都沒！我們是民主自由的國家，拒絕共產黨極權統治！我愛台灣！一起守護小小多山的美麗地瓜，大罷免大成功！」

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該名女網友的貼文曝光後被讚爆，沒有想到原PO竟然是阿翰的國小同班同學。同樣也是花蓮人的阿翰出現在原PO貼文下方留言「國小班花！超讚！」，原PO隨即回應「謝謝阿翰，愛你！我的嬰仔伴，一起大罷免大成功！」，阿翰則直言「出門投爆！」

看到野生阿翰出沒表態挺罷免，引發熱議，「九天玄女開示了，你各位還不投爆同意罷免」、「阿翰也太勇敢了吧，居然敢表態！」、「謝謝阿翰」、「感謝九天玄女！」、「800英尺，500英尺，降落！降落！九天玄女無邊之法力，讚嘆阿翰，讚嘆玄女」、「太神啦，阿翰我直接讚爆」。

還有鄉民截圖出來發文感謝阿翰願意表態，阿翰也被釣出來表示，「當然啊！雖然大家看不出來我的政治立場，不管怎麼樣都要投下去吧！」，還直呼「花蓮真的比較離譜」。

阿翰現身國小同學的Threads文，表態挺罷。（圖翻攝自Threads）

有鄉民截圖出來發文感謝阿翰願意表態，阿翰也被釣出來。（圖翻攝自Threads）

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