山除薇害阿美挺新竹雙罷：一定要罷高虹安鄭正鈐

罷免王鴻薇的山除薇害發言人阿美挺新竹雙罷免，合體新竹雙罷發言人林志潔喊話：一定要罷掉高虹安與鄭正鈐。（記者洪美秀攝）

2025/07/22 19:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）進入最後倒數宣傳罷免投票階段，而罷免王鴻薇的山除薇害發言人阿美今天力挺新竹雙罷，與新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博一起前往北區車隊掃街。

林志潔也說，距週六（26日）投票只剩4天，號召新竹市民要勇敢站出來投同意票，並列舉鄭正鈐10大一定要罷的理由，包括親共賣台，貪污舞弊，欠債不還及疑似接受中資介選，更疑似侵占公益款，低薪高報助理費，A走政治獻金，還包庇暴力討債，且濫用公家資源反罷免，利用新竹市官網直播反罷免，利用政府經費與公家資源，包括立法院公務車，宣講反罷免與發送文宣。且弱化台灣，鼓勵投共，拍攝短影音，找人穿陸戰迷彩衣，聲稱台灣沒有民主，要大家投共，去中國最好，可以不用打仗等。

請繼續往下閱讀...

而高虹安更是連續3年市政評比吊車尾，個人涉貪污被判刑7年4個月停職，且因市政停擺，市容崩壞及雜草叢生，林志潔也號召市民這樣的市長一定要罷，2票都同意，讓新竹重開機。

罷免王鴻薇的山除薇害發言人阿美挺新竹雙罷免，合體新竹雙罷發言人林志潔喊話：一定要罷掉高虹安與鄭正鈐。（記者洪美秀攝）

罷免王鴻薇的山除薇害發言人阿美挺新竹雙罷免，合體新竹雙罷發言人林志潔喊話：一定要罷掉高虹安與鄭正鈐。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法