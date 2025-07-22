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    國際盟友比台灣國會還挺台 陳俐甫：罷免矯正立院「矛盾」困境

    台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫。（資料照，記者方瑋立攝）

    台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫。（資料照，記者方瑋立攝）

    2025/07/22 19:33

    〔記者方瑋立／台北報導〕聯合國大會第2758號決議文近年成為台灣外交攻防焦點，歐美多國國會相繼通過決議聲援台灣，釐清該決議與台灣地位無關，但台灣國會卻至今無明確表態。台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫受訪指出，台灣面對的是「敵對性外交」，但立法院卻在砍預算、阻擋法規，向國際發出錯誤矛盾訊號，都是台灣目前面對的困境，呼籲以大罷免矯正國會亂象。

    陳俐甫指出，蔡英文總統任內未主動挑起爭議，但已有回應；而賴清德總統與外交部長林佳龍更正式將「澄清2758號決議誤用」定調為外交重點，「台美立場一致，讓國際社會更理解台灣」，進一步擴大外交支持。

    不過，當國際社會相繼挺台，我國行政部門積極表態，國會卻無法作出聲明共識，向國際發出錯誤的矛盾訊號，陳俐甫說，這就是台灣目前面對的困境，特定立委不願支持法規、預算，甚至決議表態，背後原因是不希望台灣「挑釁中國」，認為台灣就是中國的一部分，連防禦都想要放棄覺得沒必要抵抗的人，當然也不會希望在法律或外交政策上，主動去「惹」中國，這並非正常國家會出現的現象。

    陳說，過去扁政府時期，因朝小野大，立法院將各種國務機要費全砍光，如今外交、國安編列困難，「砍得不是最多，是已經沒什麼好砍了」。外交人力早已精簡，「再砍下去，連顧門的人、連外交官都沒有」。

    他強調，外交處境敵對而非單純競爭，面對中共長期跟監騷擾，應有完整法治與政策準備，包括補強國安法規、防止我國人被敵國收買、成為通風報信者，「若法規完備，政府預算反而才可以少編，這是常識」。

    然而現況卻是國安法不完整，國會又刪預算，「兩頭燒下，當然造成破口」，陳俐甫呼籲民眾正視立法院角色，「立法委員要嘛覺醒回頭，要嘛就把他們罷免掉，恢復正常預算與法制」。

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