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    罷免徐巧芯同意門檻5萬7785人 剷除黑芯：不過度樂觀或悲觀

    罷團「剷除黑芯」說，已規劃策略盡可能與更多民眾接觸，不過度樂觀或悲觀，維持動能力拚罷免成功；圖為今天車掃畫面。（記者董冠怡攝）

    罷團「剷除黑芯」說，已規劃策略盡可能與更多民眾接觸，不過度樂觀或悲觀，維持動能力拚罷免成功；圖為今天車掃畫面。（記者董冠怡攝）

    2025/07/22 19:24

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市第7選舉區（信義、南松山）藍委徐巧芯罷免案，第二階段連署送件4萬1201份、第三階段投票門檻須達5萬7785人同意（有效同意票數須多於不同意），中間差距1萬6584人。離726投票還有4天（7/22~7/25）可衝刺，如何把握催票機會？對此，罷團「剷除黑芯」說，團隊承載至少4萬人的期待，已規劃策略盡可能與更多民眾接觸，不過度樂觀或悲觀，穩扎穩打，維持動能力拚罷免成功。

    剷除黑芯表示，先前連署畢竟需要留下完整資料，相信有許多不敢、不方便連署但願意投票的民眾，同等期待七二六的到來，罷團秉持一貫態度，著眼當下，妥善運用每一分資源，不過度樂觀或悲觀，持續維持動能，朝罷免成功的目標推進。

    剷除黑芯指出，已在上下班時間，佈下團隊志工在各個路口、捷運站口宣傳罷免，也會繼續追垃圾車、掃市場，盡可能與民眾接觸，並透露掃街時，常常收到許多民眾比讚支持，大家都相當熱情、士氣非常高昂，然而，真正在票票入匭之前，仍不敢掉以輕心，「我們乘載著四萬人的期待，會努力到最後一刻。」

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