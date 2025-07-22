批中國囂張「認領」藍委介選反罷 學者陳俐甫：大罷免補漏洞終結荒謬

台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫。（資料照）

2025/07/22 18:48

〔記者方瑋立／台北報導〕中國國台辦近日表態反對台灣大罷免運動，還出動官媒系統強力介入反罷，台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫今（22）日受訪直言，中共這種直接對台干涉，不僅無視台灣民主，更赤裸裸展現對我國國會人事的實質控制。這在全世界都是第一次，敵對國家竟然公開表態、連罷免誰都要干涉，這種情況必須靠「大罷免」與補足國安法規加以終結。

陳俐甫說，很少有正常國家，國會議員會配合敵對國家，打擊本國的國防、外交與安全政策，如今中共甚至不演了，直接說出：「這些人是我們的人，你不可以動他們」。 他強調，這些已被中國「點名不准罷免」的立委，等同於中共「公開認領」的代理人，形同間諜或叛國行為，卻因我國相關法制不健全，無法可管。

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他更指出，這些立委之所以持續反對國安法案、削減國防外交等預算，根本原因是「不想惹中國」，他們從骨子裡就認為台灣是中國的一部分，不願在法律、外交或軍事上對中方表達任何立場，甚至連防衛性的武裝建設都想否定。

「你有看過哪一個國家，會讓敵國公開說：這30幾個國會議員不能罷免嗎？ 」 陳俐甫批評，中國對我國內政的干預，從以前反對陳水扁、蔡英文、賴清德單一候選人介選，到現在連罷免誰都要指手畫腳，這是極其荒謬且危險的事，已嚴重威脅台灣的民主自主與國家安全。

他直言，正常國家若遇到外國政府這種行徑，早就啟動間諜罪、叛國罪或「外國代理人」調查，但台灣目前相關制度仍並不健全，導致中共敢如此囂張介入。他呼籲應透過大罷免，讓國會可以儘速補起國安相關法規的不足，強化對洩密、與敵國勾結等行為的究責機制。

陳俐甫說，目前唯一可以反擊赤裸滲透的民主手段，就是推動「大罷免」，將這些已被中國護航的立委下架，讓真正支持台灣立場的國會回歸常軌，補起法制缺口、恢復國安制度。他疾呼，「沒有一個正常國家，會讓自己的國會淪為敵國的代理人系統，還無法可罰。我們若再不修法、再不罷免，民主就會名存實亡」。

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