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    罷免萬美玲要76672票同意 罷團站路口、掃夜市催出中間選民

    罷團志工站路口、掃夜市，呼籲26日投下罷免同意票。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    罷團志工站路口、掃夜市，呼籲26日投下罷免同意票。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    2025/07/22 19:13

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中央選舉委員會今（22）日公告各選區罷免案投票人數，桃園市第4選區立委萬美玲罷免案，要成案除同意票要大於不同意票，同意票數必須超過7萬6672票，第4選區「萬罷了沒啦」罷免立委萬美玲領銜人鄧永城表示，投票倒數計時，志工無論晴雨持續站路口、夜市，會努力奮戰到最後一刻，希望催出更多中間選民，對投票結果樂觀、有信心。

    依據公職人員選舉罷免法規定，罷免案通過需達「雙門檻」，除同意票要多於不同意票，同意票須達原選舉區選舉人數4分之1以上，依據中選會公告的罷免案投票人數，桃園市第4選區（桃園區）投票人數30萬6688人，換算同意票須達7萬6672票門檻，對比2024年的立委選舉，第4選區選舉人數30萬2323人，投票人數成長4365人，當時投票率達72.80%，4位候選人中，萬美玲拿下11萬9430票、得票率55.46%，民進黨范綱祥拿下8萬3183票、得票率38.63%，另2人分別為3293票、9426票，單就藍綠版圖來看，投票率至少要衝到65%。

    鄧永城說，最主要的關鍵還是中間選民，被罷免人這次仍將罷免案操作成藍綠對決，只是鞏固自己原有的票，但罷免主軸並不是藍、綠，只想國會回到正軌，最後幾天除了晚會，志工依舊努力站路口、掃夜市，希望催出更多的中間選民站出來。

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