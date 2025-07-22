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    首頁　>　政治

    中5黃健豪邀韓國瑜車掃 前立委莊競程、閩南狼合體催「斷健」

    前立委莊競程（車上左起）與「閩南郎」、議員謝佳宜、政治評論員謝維智車掃，呼籲民眾726出來投票同意罷免。（記者蔡淑媛攝）

    前立委莊競程（車上左起）與「閩南郎」、議員謝佳宜、政治評論員謝維智車掃，呼籲民眾726出來投票同意罷免。（記者蔡淑媛攝）

    2025/07/22 18:10

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免7月26日投票倒數3天，立法院院長韓國瑜今天為台中市第五選區藍委黃健豪站台車掃，一看到黃就高喊「黃健豪加油！」呼籲市民出來投不同意票；中五斷健行動罷團也邀請前立委莊競程、現任議員謝家宜、反共饒舌歌手閩南郎、政治評論員許維智等人共同車掃，強調「大罷免，大成功！」

    大罷免緊鑼密進行，罷團與反罷藍委強力催票，莊競程表示，市長盧秀燕全台助選被罷藍委，不但險些爆粗口、還嗆民眾去救災，企圖把公民運動變成藍綠對決。

    莊競程直指盧秀燕近來頻頻失言，是急了、緊張了，強調這次公民力量，要來改變現在立院扭曲的生態，藍白忽視公民力量，但民進黨是支持公民力量。他強調，這次是罷免舔共立委，守護國家的未來，絕不是藍綠對決，而是公民愛台灣。

    黃健豪今天邀請立院正副院長韓國瑜、江啟臣站台車掃，韓國瑜一到場即喊「黃健豪加油！大台中朋友7月26日出來投不同意罷免」，黃健豪被問及盧秀燕曾說這次大罷免特別針對台中市，黃健豪回應，確實如此，台中6位藍委去年很早就被針對，及罷免聯署攻擊。

    黃健豪也說，最後強力催票，特別邀請藍營貴賓做最後衝刺與拉抬，今天是韓國瑜與江啟臣，因為我是他們的選民，當初有投給他們，請他們幫我、做選民服務，由於很多民眾不一定支持罷免，對投票意願還不很清楚，透過掃街讓他們知道罷免，等於選舉再選一次，因此7月26日一定要出門投票。

    立法院長韓國瑜（左）與陳政顯，陪立委黃健豪（中）車掃。（記者蔡淑媛攝）

    立法院長韓國瑜（左）與陳政顯，陪立委黃健豪（中）車掃。（記者蔡淑媛攝）

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