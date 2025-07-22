百工百業挺罷免！他超狂職業網讚「今天最猛」

林姓道長昨在「Threads」上發文：「我是道士，726、823 我同意罷免」。（lamwaipang0707授權提供）

2025/07/22 20:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委首波罷免投票26日舉行，大罷免進入白熱化階段，社群平台近日掀起「百工百業挺罷免」發文風潮，幾乎各行各業都看到從事人員出面挺罷免，而其中一名力挺大罷免的「道士」，更被網友稱讚為「今日最猛」。

簡介為「全真龍門丹台碧洞宗第二十二代玄裔弟子」的林姓道長，昨（21日）在「Threads」上發文：「我是道士，726、823我同意罷免」，並附上一張他一席正式服裝，跪坐在民宅壇前的背影照片。

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文章一出，引發網友熱議，紛紛留言表示：「道長，可以給藍白放符仔嗎？」、「可以施法超渡國眾兩黨嗎？」、「敢問道士，台灣藍白妖橫行，最有效的符咒是大罷免嗎？」、「就衝著這篇文，我以後死了請你來超渡！」「按了一百個讚，這個最讚」、「全部就最服你這篇」、「國家妖孽太多，需要道長來幫忙收拾啊。」

還有不少網友在下方直接「問事」：「大罷免一定會成功，對嗎」、「好想請教仙欸您會贏嗎？這幾天都擔心到睡不好」，林道長則是回應：「萬眾一心就一定會贏。」

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