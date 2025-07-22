博士論文挨批「維基貼上」 陳亭妃怒告國民黨2人組求償160萬

民進黨立委陳亭妃前年在律師陪同下前往台北地檢署，按鈴控告國民黨副發言人呂謦煒及國民黨新北市立委參選人林國春加重誹謗罪。（資料照）

2025/07/22 18:12

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨新北市議員林國春前年參選立委期間，與時任國民黨副發言人、現任基隆市政府民政處長呂謦煒共同開記者會，控訴民進黨立委陳亭妃博士論文涉嫌抄襲；陳亭妃認為兩人言論已逾越批評界限、構成名譽侵權，提起民事訴訟請求連帶賠償160萬元。台北地方法院今（22日）開庭，雙方辯護律師針對言論是否具正當性展開交鋒。

林國春、呂謦煒於2023年指控，陳亭妃於2019年在長榮大學經營管理研究所所提交的博士論文《台灣六都行政管理績效衡量之研究》，經圖靈系統比對，有高達25%內容的相似度，其中第25頁更大幅摘錄維基百科條文，卻未標示出處，甚至將條目網址直接列入正文。

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二人另援長榮大學規範，主張論文若非原創部分逾13%，即不具原創性，批評陳亭妃的論文明顯抄襲，並痛批民進黨是「集團性學術詐騙集團」，要求她道歉並退出選舉。

陳亭妃認為，林、呂為選舉操作不實指控，不僅傷害其人格，亦牽連無辜指導教授，於2023年11月赴台北地檢署，依《刑法》加重誹謗罪及《選罷法》中意圖使人不當選而散布謠言等罪提起告訴。不過，檢方調查後認為，其論文部分內容與維基百科、他人論文確有文字重複，被告質疑內容具有事實基礎，可受公評，最終處分不起訴確定。

至於民事部分，陳亭妃另提起損害賠償訴訟，主張林國春、呂謦煒言論已侵害其名譽權，請求賠償160萬元。台北地院今開庭審理，林、呂二人委任律師表示，陳的論文第25頁與維基百科條目幾乎全文相同，言論係基於合理評論，並聲請法院當庭比對該頁內容及函詢長榮大學說明。

陳亭妃律師則表示，林、呂言論是基於未經查證的前提下指控抄襲，相關比對分析資料的前提要件設定，與長榮大學設定不符，發言前亦未查詢論文是否適用圖靈比對系統，甚至對陳亭妃畢業年次無所知悉，將聲請法院函詢長榮大學，調閱比對原創性系統申請書，以確認其中是否如對方所述，依2020年10月27日班務會議通過之規定適用。庭末，法官諭知8月29日再開庭。

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