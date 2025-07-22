童子賢支持下架傅崐萁 朱立倫回1句話網驚呼：原來主席也挺罷傅！

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/07/22 19:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕和碩董事長童子賢昨天（21日）公開表態，支持下架被視為掀起此次大罷免「首惡」的國民黨立院黨團總召傅崐萁，今天（22日）一早還親自到花蓮參加罷傅車掃，引發各界關注。沒想到國民黨主席朱立倫今天受訪時被問到此事，脫口說出的「1句話」，意外讓大批鄉民驚呼「原來朱立倫也同意罷免傅崐萁！」

朱立倫今天上午陪同藍委王鴻薇車掃宣傳反罷，接受媒體訪問，被問到對於童子賢表態罷傅有何看法時，朱立倫表示尊重每一個人，但他強調大罷免是「完全違反民主」的作為，「可以對個別委員有意見，但不可以全面性罷免所有在野黨，這就是反民主、傷害民主、摧毀民主的做法。」

請繼續往下閱讀...

不料，朱立倫這番發言意外掀起鄉民熱議，紛紛嘲諷「童sir一出馬，朱立倫就對罷免傅崐萁開綠燈了，還有哪些個別委員是可以有意見的，朱立倫你倒是跟我們說一下嘛」、「朱立倫：尊重！可對個別委員有意見……國民黨現在就是要放棄傅崐萁了，大罷免大成功！」、「朱立倫的言下之意，傅崐萁要被棄保了嗎？」、「這句話有點意思，看來藍營要開始找戰犯了」、「翻譯：切割傅崐萁」、「傅崐萁好可憐，韓國瑜站台沒有說支持他，朱立倫現在又說可以對個別立委有意見，他們其實都支持罷免傅崐萁……」

民進黨立委林俊憲今天還PO出藍營全國青工總會，20日在中央黨部舉辦青年座談活動，合影環節所有人都比出「叉（X）」手勢表態反罷，唯獨朱立倫的左手被發現比了一個「圈（Ｏ）」的照片，狠酸「朱主席今天回應童子賢董事長支持罷免傅崐萁，再配上前幾天國民黨青年座談的這張照片，其他人都在比不同意罷免，但朱主席的左手好像怪怪的……我看懂了，這信號很明顯，朱主席在大叉叉裡偷比一個小圈圈，意思是雖然不希望其他國民黨立委被罷，但希望大家幫他罷掉傅崐萁！朱主席不用擔心，罷多一點，才能確保傅崐萁沒辦法再藉由立院黨團威脅你，只罷一個是沒用的，我們一定好人做到底，不用客氣！」

童子賢表態支持罷免傅崐萁，22日還到花蓮參加罷傅車掃。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法