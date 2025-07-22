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    陪洪孟楷掃街 連勝文批民進黨：動用納稅人民血汗錢幫自己重選

    國民黨立委洪孟楷找來國民黨副主席連勝文助陣車掃。（記者羅國嘉攝）

    國民黨立委洪孟楷找來國民黨副主席連勝文助陣車掃。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/22 17:45

    〔記者羅國嘉／新北報導〕罷免藍委案7月26日就要投票，雙方努力催票。國民黨副主席連勝文今（22）日陪國民黨新北市立委洪孟楷在淡水掃街時說，大惡罷本來就沒有理由，說穿了就是民進黨動用大量納稅人民血汗錢幫自己重選，呼籲選民認清事實；洪孟楷則說，5年多來持續深耕地方、爭取建設、服務民眾，有信心爭取選民在7月26日投下「不同意罷免」票，繼續留任。

    連勝文指出，大罷免根本是「惡霸行徑」，毫無正當性可言。洪孟楷多年來在選區深耕、立法院表現都有目共睹，「他沒有做錯什麼，而是做了很多好事，為何要用莫須有的罪名去罷免他？這根本是惡罷。」

    連勝文說，為了投下「不同意罷免」票，他主動更改原本已安排的家庭旅遊行程，因此還要繳交改票罰金，但「寧可痛一次，不要痛好幾年。」他更譏諷中選會，當綠營立法院黨團總召柯建銘一說726投票，就認為中選會一定會按照柯建銘的命令執行，凸顯中選會早已淪為執政黨附屬機關，「完全沒有獨立性。」

    至於「館長」陳之漢前天出席國民黨中央青年沙龍活動時，指稱台灣96％都是中國人，還說戰爭開打2分鐘，中華民國投降。連勝文認為，台灣至少9成以上民眾的祖先來自中國，他本身是第10代的台南人，祖先也是300多年前跟鄭成功從中國來到台灣，以源遠流長角度，「館長講的話沒什麼錯誤。」大多數正常人一樣，不會數典忘祖、背棄祖先、忘掉祖先，不會忘掉、背棄當年在台灣開墾努力的先人。

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