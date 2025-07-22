林國成飆三字經罵總統 中華民國工業區廠商聯合總會發聲明

民眾黨立委林國成（右）日前宣講反罷免，多次以三字經痛罵我國總統賴清德。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/07/22 17:53

〔記者洪定宏／高雄報導〕民眾黨週日在民進黨中央黨部前反罷免造勢，黨籍立委林國成對賴清德總統多次飆罵髒話，引發外界批評。中華民國工業區廠商聯合總會今天發出「工商團體對立法委員公開污辱國家元首言論之嚴正聲明」，強調「對國家形象與民主制度尊嚴造成嚴重傷害」。

中華民國工業區廠商聯合總會指出，近期社會各界矚目某位立法委員以不當言語公開污辱我國元首之情事，引發社會譁然，對國家形象與民主制度尊嚴造成嚴重傷害。對此，中華民國工業區廠商聯合總會特發表以下嚴正聲明：

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元首為國家象徵，尊重元首即是尊重憲政制度與民主法治。不論政黨立場為何，公開場合發表侮辱性言論，不僅無助於民主問政，更易激化社會對立，削弱國人對立法機關的信賴。

工商界重視制度與尊嚴，反對任何形式的政治謾罵或羞辱行為。工商發展有賴穩定政經環境，而穩定來自各界對憲政體制的尊重。國家元首應受到應有的基本尊重，政治問政應在理性討論與制度框架下進行。

呼籲各政黨與民意代表自我約束，為下一代樹立問政風範。工商團體身為社會重要一環，呼籲立法院應恢復莊嚴討論空間，展現應有的民主素養，讓國人對政治人物的品格與行為有正面典範。

中華民國工業區廠商聯合總會強調，尊重元首並不代表放棄監督職責，批評應基於事實與政策，並應以理性、節制、專業為原則。我們願與社會各界共同守護國家尊嚴，確保民主制度長治久安。

中華民國工業區廠商聯合總會發聲明全文。（記者洪定宏翻攝）

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