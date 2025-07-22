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    藍委游顥陣營「懸賞」回收罷游扇子 罷團再控布條遭毀損

    南投罷免立委游顥位在集集鎮的布條遭毀損，報警提告。（「去游除垢」罷團提供）

    南投罷免立委游顥位在集集鎮的布條遭毀損，報警提告。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/07/22 17:27

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委游顥、馬文君案8月23日投票，游顥陣營近日發動回收罷游文宣行動，只要蒐集罷游扇子「懸賞物」，就可換紫南宮錢母；不過，今天又有罷免布條遭毀損，罷團「去游除垢」質疑，反罷陣營奧步連連，現已對破壞布條報警提告毀損與妨害罷免，呼籲民眾理性，切勿以身試法。

    「去游除垢」罷團說，目前罷團所有「同意罷免」標語布條，均設在地主或屋主同意的私宅與私有地，依法合規，絕非違法懸掛在公共空間，但此次在集集出現的破壞布條行為，不僅構成毀損罪與侵害財產權，更是粗暴踐踏人民表達民主的自由。

    罷團說，由於上週游顥陣營才發動「蒐集罷團扇子換紫南宮錢母」行動，企圖以物質誘因妨害罷免文宣流通，如今再爆出布條遭剪毀，反罷陣營的惡意行徑，可說「一樁接一樁」。

    罷團說，集集罷免布條遭毀損，已由前集集鎮長陳紀衡陪同地主報案，並提醒反罷支持者與其背後操盤手，「罷免」是憲法賦予人民的權利，張貼罷免布條文宣皆屬合法行為，任何破壞行徑都已觸法，將依法追究到底。

    游顥陣營回應，罷團製作的罷游扇子文宣充滿抹黑言論，才會以此方式鼓勵鄉親蒐集回收，以免誤導民眾；至於罷團布條遭毀損，與游顥辦公室無關，呼籲罷團切勿影射栽贓，並提醒鄉親應理性判斷文宣與訊息真偽，以免遭假訊息操弄。

    南投罷免立委游顥位在集集鎮的布條遭毀損，已報警提告。（「去游除垢」罷團提供）

    南投罷免立委游顥位在集集鎮的布條遭毀損，已報警提告。（「去游除垢」罷團提供）

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