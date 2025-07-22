國民黨投書「日經亞洲」控賴清德發動民粹、報復政治

國民黨針對這次大罷免的首篇英文投書今日刊登於日本媒體「日經亞洲」（Nikkei Asia）。（資料照）

2025/07/22 19:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨針對這次大罷免的首篇英文投書今日刊登於日本媒體「日經亞洲」（Nikkei Asia），該黨國際部助理主任須予謙以「台灣的民粹主義過度擴張正日益成為區域安全的風險」（Populist overreach in Taiwan is a growing risk for regional security）為題，分析大罷免對台灣民主和區域政治帶來的影響，並獲「日經亞洲」以「賴清德必須離開內部衝突加劇與報復式政治的道路」（Lai must turn from the path of intensified internal conflict, political vendettas）做為副標題，該強調，這顯示賴政府選擇極端化、民粹化、報復政治的現狀，已逐漸受到區域與國際友人關注，政府必須警惕。

國民黨指出，這份投書提及儘管罷免制度獲得憲政保障，但已經被嚴重扭曲，淪為民進黨政治報復工具，賴清德總統一方面迎合黨內激進派系，放任政治清算，另一方面忽視美國及區域盟友對於台灣能源政策失控、能源安全問題的強烈憂心，將導致台灣與國際社會漸行漸遠。

請繼續往下閱讀...

該投書還提到，當區域國家同樣面對國內外的相似挑戰，選擇積極溝通爭取內部團結與國際支持，賴政府卻走向相反道路，執政黨以行政、司法手段強化內部政治鬥爭，包括國民黨位於台北、新北、台中、台南、高雄等地方黨部遭受政治性的檢調搜索，黨工遭拘押、選務物資遭扣押，引發民眾對司法濫權的高度質疑，並特別點名罷免行動背後的推手曹興誠，曾經主張兩岸和平統一，甚至放棄中華民國國籍，現在卻激烈主張台灣獨立，使得這場罷免運動的動機更加受到質疑，進一步凸顯其政治報復性質。

投書內容還警告，如果民進黨成功透過罷免奪回國會多數席次，將進一步削弱內部民主制衡，造成美國、日本等民主盟友與台灣政府難以溝通，特別是能源政策上的歧見，可能重創台灣能源韌性，影響國防安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法