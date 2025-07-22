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    周玉蔻罵｢沒品」 童子賢笑稱：把憤怒姊的憤怒當讚美

    童子賢今天與花蓮縣議會議長張峻、無黨聯盟議員車掃，呼籲花蓮民眾7月26日出來投同意罷免票。（記者花孟璟攝）

    童子賢今天與花蓮縣議會議長張峻、無黨聯盟議員車掃，呼籲花蓮民眾7月26日出來投同意罷免票。（記者花孟璟攝）

    2025/07/22 17:09

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕和碩科技董事長童子賢昨表態支持罷免傅崐萁，今天到花蓮參加議長張峻的罷傅車掃，對於名嘴周玉蔻批評童子賢｢沒品」，童子賢聽了只是笑笑，還說「是那位憤怒姊喔」、「會把她的憤怒當讚美」。

    被問到周玉蔻批評童子賢「支持重啟核三被抓包，再來揚言挺罷傅？童子賢超級投機又沒品」，童子賢整個笑了，「憤怒姊喔，就讓她憤怒吧，我也不知道多少人在接受她的憤怒」、「會把她的憤怒當作讚美」！

    童子賢今天到花蓮與議長張峻合體，經歷人生第一次站上宣傳車進行車掃，一路從鳳林到花蓮車程超過30公里，董事長平日梳得整齊的頭髮也因為站在宣傳車上被吹到「定型」，但這位大老闆並不喊苦，反而相當的開心。他說，雖然自己戶籍不在花蓮已經很多年，但是他每年都回來花蓮十幾次，並且給予花蓮支持。

    他提到，從東華大學成立楊牧書房、協助楊牧老師墓園安葬，也在瑞穗、玉里捐贈許多偏鄉中小學的圖書館、資助門諾醫院、也支持玉里鎮天主教劉一峰神父建怡峰園、建立食物銀行等等等，這些都和大罷免沒有關係，他只知道自己始終惦記花蓮這片土地及好山好水，希望花蓮更美麗、政治環境更清淨有效率，希望花蓮的大家站出來投票同意罷免。

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