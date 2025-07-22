蕭美琴接見日本眾議員 盼支持台灣加入CPTPP

蕭美琴副總統今接見日本前總務大臣金子恭之眾議員一行。（圖由總統府提供）

2025/07/22 16:47

〔記者陳昀／台北報導〕蕭美琴副總統今接見日本前總務大臣金子恭之眾議員一行時表示，台日在面臨災難之際總是相互扶持，展現患難交情，更見證雙方的緊密關係。期盼未來持續深化防災方面的交流與合作，攜手提升社會韌性；也期盼日本持續支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及各項國際組織，讓台日經貿關係蒸蒸日上。

蕭美琴致詞時首先歡迎訪團來到台灣。並表示，許多台灣民眾都非常喜愛到日本旅遊。尤其近期隨著台積電及相關協力廠商在熊本縣投資，雙方產業日益深化；加上熊本縣長年與台灣締結姊妹市關係，在觀光、文化、教育等領域的交流基礎深厚，奠定雙方堅實情誼。

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蕭美琴感謝石破茂首相在台灣嘉南地區面臨丹娜絲颱風嚴重損害時，第一時間公開表達關懷，更有許多日本民眾捐助善款，令台灣人民深受感動；台灣民眾在日本面臨災難之際，同樣慷慨解囊、予以支持，兩國患難交情更見證了雙方的緊密關係。

蕭美琴認為，除了災害後的相互關懷，台日應持續深化防災方面的交流與合作，提升社會韌性，以強化未來面對的各種天災或人為災害的應變能力。賴總統過去1年成立「全社會防衛韌性委員會」，目標即是希望提升國防、民生、災防、民主等4大韌性。

在雙邊交流方面，蕭美琴也提到，期盼日本政府持續支持台灣參與CPTPP及各項國際組織，並加強雙方在安保、科技及太空等各項領域合作，讓台日經貿關係蒸蒸日上。

訪賓一行尚包括熊本縣議會議員溝口幸治、人吉市市長松岡隼人及市議會議長宮原將志等。

蕭美琴副總統今接見日本前總務大臣金子恭之眾議員一行。（圖由總統府提供）

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