罷免倒數！ 何欣純雲林掃街喊話：這一票是為了下一代

民進黨籍立委何欣純特地來雲林陪同罷團以車隊掃街，呼籲大家26日踴躍出來投票支持同意罷免。（記者黃淑莉攝）

2025/07/22 16:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕罷免投票日倒數，罷免雲林第一選區立委丁學忠的公民團體「雲林拔釘」志工把握最後幾天衝刺，民進黨籍多位立委也到雲林力挺，陪同罷團成員深入大街小巷以車隊掃街，立委何欣純今（22）日到雲林聲援強調，罷免不是仇恨，罷免是為了愛台灣、為了守護下一代。

何欣純今天下午約3點與立委劉建國、東勢鄉長張健福、元長鄉長李明明及雲林拔丁志工在東勢鄉以車隊掃街，沿途拜託鄉親7月26日踴躍出來投下同意罷免，有支持民眾高喊大罷免大成功。

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何欣純表示，她來自台中，有許多雲林同鄉關心家鄉罷免狀況，今天特地來陪同罷團車掃，她說，罷免不是仇恨，罷免是愛，為了愛台灣，為了守護下一代。

何欣純指出，丁學忠擔任立委1年多，她對丁在委員會、院會質詢率低，立院這1年在國民黨團總召傅崐萁領導下及民眾黨團總召黃國昌配合下，通過許多毀憲亂政法案，這些法案攸關國家安全、民生、產業經濟發展，丁學忠沒有自己意見，只跟著舉手表決同意， 是人民無法託付的立委、民代。

何欣純強調，不守護國家安全、不為台灣、不為人民著想是不適任委員，呼籲鄉親支持同意罷免，讓不適任立委離開，國會回正軌，台灣政局更穩定，為了愛、為了台灣及下一代大家要踴躍出來投下同意罷免。

雲林罷團發言人露西歸表示，大罷免是全台灣一起守護民主的運動，罷免行動各地風起雲湧進行中，但立院動盪還持續中，民眾黨立委林國成公然用三字經罵國家元首，這不是中央級民代該有的高度，希望鄉親以手上的選票支持同意罷免，讓國會可以回歸成為乾淨、有品質、有專業的國會。

民進黨籍立委何欣純特地來雲林陪同罷團以車隊掃街，呼籲大家26日踴躍出來投票支持同意罷免。（記者黃淑莉攝）

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