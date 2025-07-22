童子賢、葉霸、鷹爸喝咖啡 葉霸：3人加起來是「殺人鯨」

葉春蓮葉霸老師（中）、和碩董事長童子賢（右）及鷹爸徐柏岳（左），為了罷免傅崐萁難得在花蓮合體，一起喝咖啡，葉霸認為，有了童子賢加入，小蝦米也能變鯨魚，而且是殺人鯨。（曙光花蓮提供）

2025/07/22 17:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕和碩董事長童子賢今天到花蓮會同花蓮議長張峻及無黨籍議會黨團大車掃，從鳳林鎮掃到花蓮，下午還與花蓮瑞穗同鄉葉霸葉春蓮老師、及鷹爸徐柏岳一起喝咖啡！鷹爸早上原本提到，他與葉霸「一個是爸爸、一個是老師」，只是小小的公民、小蝦米，但葉霸老師說，加上童子賢後已經不是小蝦米，3人加起來不但是大鯨魚，還是殺人鯨！

3人咖啡會的地點是花蓮支持台派、獨立建國的「同齊咖吡」，童子賢說，在台北看到電視畫面，葉霸老師竟被傅崐萁的隨扈強硬的架走，大家都看得非常不捨，後來傅崐萁雖然出來道歉「卻很勉強」，還說不知道是她是葉霸老師，「但即使不是葉老師，就能用隨扈強硬把人架出去」？

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童子賢說，很高興有機會和葉霸老師碰面，葉霸老師是很受尊敬的老師，被葉老師教過的學生散布全台灣，看到葉老師這麼熱心努力，他也要加入支持！

鷹爸徐柏岳說，他旁聽葉霸老師、童子賢董事長的談話「聽得起雞皮疙瘩」，因為有社會責任及能力的人願意為了公義挺身而出，遭受到的反撲及汙衊會更加的大，但他相信，在座的3個人都是因為愛，愛花蓮、愛台灣而義無反顧。

鷹爸說，原本他跟葉霸老師說，我們是兩位小小公民，一個是老師，一個是爸爸，兩個小蝦米對抗傅崐萁大鯨魚，因為愛聚在一起，現在加上一位企業家，希望3人一起挺身而出，能感動更多台灣人有勇氣、有智慧、勇敢的面對台灣的未來「我們都會過去，但是孩子的未來不能犧牲」！

葉霸老師說，童子賢加入後，她忽然覺得「我們已經不是小蝦米」、「我們還有全部的大家，已經變成鯨魚，而且是殺人鯨」，共同對抗賣台的立委，呼籲所有台灣人、花蓮人站出來，7月26日投下同意罷免票。

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