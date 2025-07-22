台中罷免投開票所驚見葬儀社！陰謀論四起 鄉民疾呼監票防作弊

台中不少民眾發現投開票所地點跟上次選舉不同，相當怪異，網上出現不少盧秀燕為保自家「F3」出奧步的陰謀論。（資料照）

2025/07/22 18:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票本週六（26日）登場，近日台中不少民眾發現投開票所地點跟上次選舉不同，其中還有點設在空屋、空地或民宅，相當怪異，網上出現不少盧秀燕市府為保自家「F3（羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪）」，企圖讓人嫌麻煩不去投票，甚至還有方便作票等陰謀論。台中鄉民們紛紛呼籲，投票日當天踴躍參與監票工作，畢竟作弊可是國民黨的「看家本領」！

大罷免投票倒數4天，台中不少眼尖民眾發現今年投票地點跟以往通常設在機關學校或公共場所不同，出現諸多「空屋」、「空地」或是「一般民宅」，質疑故意要讓選民搞錯地點，意圖使人投票不便，盧市府「伸黑手」操縱選務，還有人還懷疑選擇這些相對偏遠的地點當投開票所，是為了方便作票。

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對此，台中市選委會澄清，原則上會盡量以曾作為投開票所的場地為優先考量，因罷免案的投票時間正逢暑假，不少學校已有校舍修繕計畫，或另已規劃作為考試場所，這次罷免案投開票所地點可能跟以往略有不同，但還是有70%以上的投開票所以學校、活動中心、機關團體為主。

而台中市議員陳俞融指出，確實有接獲民眾質疑，部分投開票所在一些不合常規的地點，甚至以手繪地圖標示，選委會雖回應依法設置且「年年如此」，但日前才發生不讓監察員在工作地點投票、監票講習通知慢半拍等操作，不免令人擔憂又是市府介入聯手操作，籲選委會不能讓中立機關淪為政治工具；市議員陳淑華也呼籲，罷免是民眾權利，投開票地點逢罷免投票就突變動，恐讓民眾跑錯或不知去哪投票，難免讓外界質疑，促選委會務必遵守選務工作中立公平公正立場。

高雄外科醫師「Carro Tsai」昨天在臉書分享，台中北區、北屯區（黃健豪選區）一位選民在Threads上整理當地投開票所場地異常名單，發現除了空屋、空地、民宅，還有設在車庫、汽車修配廠、葬儀社、廢棄幼兒園等，該名網友還實地走訪這些投開票所地點，列出各種可能有利於作票的問題，引發網友討論。部分票所的里民釋疑，他們過去確實常在這些外界覺得奇怪的地點投票，這次大家要努力的重點就是「慎重投票、用心監票」。

「Carro Tsai」表示，「最近脆上台中鄉民多次訐譙盧秀燕把投開票所地點亂改到一些奇怪地方，還用手繪地圖，企圖讓人找不到地點投票。有鄉民就上網一個一個找出來……竟然還有車庫？盧秀燕是在開什麼車庫拍賣會嗎？奉勸台中的鄉民們，甚至鄰近縣市的鄉民們，台中這次絕對是國民黨意圖作票熱點中的熱點。」

「有空的，就去參與監票工作吧，都去投票了，再花一點點時間在現場看看有沒有人想要沒收珍貴的同意票很合理吧？到時候發生什麼停電，整瓶紅墨水掉到投票箱裡，這都不要太驚訝，畢竟這些招數都是國民黨的看家本領。」知名作家「九把刀」也轉貼呼籲，「台中的網友們有空可以去監票喔！」

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