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    百工百業挺罷免！ 醫師張智豪：大家都是726「清創手術」主治醫生

    整形外科醫師張智豪發文響應「百工百業挺罷免」，強調罷免藍委投票就像一場清創手術。（擷取自「超顯微專家-整形外科張智豪醫師」/臉書）

    整形外科醫師張智豪發文響應「百工百業挺罷免」，強調罷免藍委投票就像一場清創手術。（擷取自「超顯微專家-整形外科張智豪醫師」/臉書）

    2025/07/22 17:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委首波罷免投票將於7月26日登場，社群平台「Threads」昨日起出現「百工百業挺罷免」串聯活動，來自醫療、教育、法律、科技、運輸、餐飲等不同領域的網友紛紛表態支持罷免，分享個人看法與動機。義大癌治療醫院整形外科主任張智豪也發文響應，表示罷免投票就像清創重建手術，「大家都是主治醫生，一起保衛我們這小小多山的國家」。

    發起此串聯的用戶以「百工百業挺罷免」為主題，號召各行各業在罷免前夕表達立場，吸引許多職業身分的民眾響應，包括教師、律師、護理師、工程師、作家、導演、司機、道士等，並以「我是XXX......我支持罷免」的格式發文，熱潮持續延燒中。

    醫師張智豪昨（21）日在「Threads」發文指出，自己是全世界執行最微小淋巴重建手術的整形外科醫師、武田獎學金整形外科第一人得主、國家新創獎得主、88風災支援醫師以及81氣爆主治醫師，「我支持大罷免，大成功，7/26、8/23，拜託一起保衛我們這小小多山的國家」。

    張智豪稍早再度發文，強調「大家記得7/26有刀要開，這台刀叫清創重建，你各位都是主治醫師兼主刀，大罷免，大成功」。

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