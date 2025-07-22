罷免涂權吉需7.9萬餘票 罷團評估：至少要催逾8萬票才能過關

藍委涂權吉罷免25％票數需7萬9106票，僅次牛煦庭的8萬8517票。（資料照，記者黃政嘉攝）

2025/07/22 16:36

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中選會今天公布726大罷免各選區所需票數統計，條件之一是同意票數須達選舉人總數的25％，罷免桃園市第二選區國民黨立委涂權吉案領銜人Rick說，桃2區25％的參考數據是7萬9106人，僅次桃1區罷免藍委牛煦庭的8萬8517人，團隊內部評估至少要催逾8萬票以上的同意票，才能過關，「門檻相當高，我們不敢樂觀。」

Rick說，請大家冷靜思考，如果這次罷免沒過關，國會在未來3年恐怕會更加混亂，惡法不斷，制衡瓦解，甚至讓國家安全處於更大的風險，台灣人的命運，被中國14億人決定，這真的是選民所期待的國會表現嗎？

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Rick說，這場罷免是公民守護民主的最後1哩路，「我們需要的不只是支持，而是票票入匭，拜託大家，站出來，投下同意罷免票。」

Rick喊話，同意罷免的門檻高，需要紮紮實實的選票，最後幾天，每位關心桃2選區、關心台灣的人，每天至少打5通電話，提醒親友26日出門投下同意罷免票，就有機會讓守護民主的聲音被聽見，一同完成這場歷史任務。

Rick說，這週團隊全力投入大園、觀音、新屋、楊梅4區的街頭掃街拜票、車隊掃街造勢、宣講說明會等，希望讓更多選民了解這場罷免必須要成功的原因。

罷免案投票通過的「雙門檻」必要條件，中選會指出，包括同意票數多於不同意票數，以及同意票數達原選舉區選舉人總數25％以上，因此25％僅為參考數據，並非最低罷免門檻。

罷免涂權吉團隊這週投入各選區掃街拜票，宣講罷免。（立委林月琴服務處提供）

罷免涂權吉團隊20日在楊梅辦罷免造勢晚會，吸引眾多支持者到場。（記者黃政嘉攝）

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