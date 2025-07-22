竹南1幼兒園爆不當管教 苗縣教育處8月中旬完成調查

苗栗縣竹南鎮某幼兒園傳不當管教，縣長鍾東錦在縣務會議中指示，盼加速調查時程。（記者張勳騰攝）

2025/07/22 16:15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮一家幼兒園傳出幼兒遭教保員打耳光不當管教事件，教育處今（22日）在縣務會議中說明處理經過，強調目前已委請專業律師、社工師及外聘委員組成專責小組，預定8月中旬完成調查，經查教保員若有責任，最重終身不得聘任，並處以6000元至60萬元罰鍰；縣長鍾東錦盼調查小組加速調查時程，讓小朋友不要再受二次傷害。

苗縣府教育處長葉芯慧說明，全案15日接獲通報後立即前往園所保全證據，帶回錄影帶及相關證物；當時該涉案教保員已辭職不在，但調查責任所屬仍持續進行，並由專業律師、社工師及外聘委員組成專責小組調查，預定8月中旬完成。對於涉案教保員部分，經查若有責任最重處以終身不得聘任，以及6000元至60萬元罰鍰，其名字亦將刊登在教育部的全國教保資訊網；幼兒園若被認定違法，則處以停招、減招、停辦或廢除許可等處分，教育處亦將針對被列為資訊網名單的園所，加強稽查輔導。

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鍾東錦在會中也指示教育處遇類似案件時，督促學前教育科同步通報幼兒園所在的鄉鎮市公所，然而，不當管教事件調查時程約需2個月，有當事人或關係人在這段時間往往飽受身心煎熬，他希望業管單位盡量縮短調查及處分時程，加速結案有助降低傷害程度。

苗縣府社會處長張國棟指出，依據兒少權益保障法第49條規定，任何人不得對兒少有不當行為，竹南幼兒園教保員對幼兒搧耳光的行為，已經違反兒少法，縣府依法可裁罰6萬到60萬，而且可以公布真實姓名，後續將會同教育處研擬如何處理。

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