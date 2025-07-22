「星爆氣流斬」迷因始祖挺大罷免？ 輕小說譯者發文引熱議

一名自稱創造出台灣經典迷因「星爆氣流斬」的網友，今日在Threads發文分享自己的生日願望是「大罷免大成功」，吸引大批台灣網友關注。（圖擷取自Threads、社群平台「X」，本報合成）

2025/07/22 20:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免投票將於26日登場，社群平台Threads（脆）掀起一波「百工百業挺罷免」熱潮。一名自稱創造出台灣經典迷因「星爆氣流斬」的網友，也於今（22日）在Threads發文，分享自己的生日願望是「大罷免大成功」，吸引大批台灣網友關注。

目前台灣各行各業的民眾，為響應的「百工百業挺罷免」串文行動，紛紛在Threads撰文分享自己的工作、發聲表態挺罷免。其中，Threads有一名為「sinnmai7220」的網友今日上午發文透露，自己是一名輕小說的譯者，曾不小心創造出「星爆氣流斬」這個迷因，目前在日本職棒隊擔任口譯，因戶籍在高雄，所以這次大罷免不用投票。

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雖然不用投票，但「sinnmai7220」指出自己每天都在關注罷免進度，「今天剛好是我的生日，我的生日願望就是大罷免大成功，百工百業挺罷免」，該文一出，立即引起不少網友關注，並從他在貼文內提到「星爆氣流斬」一詞，推測他是《刀劍神域》的台灣版中文譯者、被台灣網友們暱稱為「星爆氣流斬之父」的周庭旭。

網友們表示，「10秒罷16個」、「使用C8763大斬紅徒」、「小草要連C8763也一起抵制了ㄇ」、「會不會害巴哈宅草不想玩星爆梗」、「星爆氣流斬迷因始祖也來助陣啦」、「希望全台可以投罷免的各位可以幫台灣撐過去」、「不曉得巴哈論壇成癮者看到這個會有什麼感想XD」、「生日快樂C8763之父！你的生日願望一定會實現的」。

不過也有網友提出質疑，指出「sinnmai7220」的IG、Threads帳號明顯是在今日才創立，認為難以確認「sinnmai7220」就是周庭旭本人，並痛斥「sinnmai7220」是在招搖撞騙。對此，「sinnmai7220」表示自己有放出臉書粉專連結，懷疑的網友可以前往該粉專查詢過往發文，「沒有什麼好騙。我也不是什麼大咖，沒什麼好假冒的。」

據悉，周庭旭為日本超高人氣的輕小說《刀劍神域》的台灣版中文譯者，其中主角「桐人」的酷炫二刀流招式「スターバースト．ストリーム」，這個招式在原作者川原礫欽點漢字「星光連流擊」前，被周庭旭被翻譯成霸氣十足的「星爆氣流斬」，並被許多台灣網友製作成各種迷因瘋傳10年以上，周庭旭也自此被封為「星爆氣流斬之父」。

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