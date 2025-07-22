海巡人員全面管制赴中？ 海巡署澄清：不含士兵及工友

海巡署依《兩岸人民關係條例》規定，增列「從事涉及國家安全、利益或機密業務之人員」不得赴中。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/22 16:00

〔記者陸運鋒／台北報導〕今日有媒體報導，海巡署近期下令，除原本的涉密、涉安人員外，其餘人員除非需赴中國處理親屬死亡或業務交流等，否則嚴禁前往中國。對此，海巡署澄清，考量中國灰色侵擾嚴重，仍需兼顧人員出國權益，增列「從事涉及國家安全、利益或機密業務之人員」不得赴中，但不包含士兵及一般工友職務人員。

海巡署表示，在今年6月23日前，僅列管部分人員赴中事宜，惟考量中國灰色侵擾日益嚴重，為應當前國安情勢需要，兼顧人員出國權益，依《兩岸人民關係條例》第9條第4項第2款及第4款規定，增列「從事涉及國家安全、利益或機密業務之人員」不得赴中，惟不包含士兵及一般工友職務人員，並配合修正「海巡署及所屬機關構人員申請出國作業要點」。

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海巡署指出，依《兩岸人民關係條例》列管人員，現職及退離職未滿3年者，進入中國應經申請，符合《台灣地區公務員及特定身分人員進入中國地區許可辦法》第6條第1項第1款至第5款者，如探親、探病、奔喪、因公或轉機，得檢附相關佐證資料向服務機關申請，並由政風單位初審，報送內政部審查許可後，仍得進入中國。

此外，海巡士兵及一般工友職務人員，則依「簡任第十職等及警監四階以下未涉及國家安全利益或機密之公務員及警察人員赴中國作業要點」規定，由機關依上述事由審核赴中申請，惟退離後即解除管制。

海巡署強調，中國持續透過心理戰、輿論戰及法律戰等灰色侵擾，試圖滲透我國安防線，國安風險遽升，海巡負責維護海防安全，已成為中國情蒐的重點目標，且從近期破獲洩密案件可知，中國全面吸收海巡人員及情資，已無職務高低或涉密程度差別，海巡署通盤檢討赴陸申請管理機制，符合當前國安情勢需要，也兼顧人員出國權益。

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