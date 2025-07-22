台鐵司機挺大罷免！ 一句「我會安全把你們送到」感動上萬網友

一名台鐵司機發文表示，7月26日大罷免投票當天，他駕駛自強號到花蓮，晚上再開回來，「我會安全把你們送到花蓮」。自強號示意圖，與新聞無關。（資料照）

2025/07/22 17:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免進入白熱化階段，社群平台近日掀起「百工百業挺罷免」發文風潮。一名台鐵司機發文表示，7月26日大罷免投票當天，他將駕駛自強號列車到花蓮，晚上再開回來，「我會安全把你們送到花蓮」，短短幾句話，獲得超過5萬人點讚。

該名台鐵司機昨日在Threads上發文 表示，他從今年1月開始就挺大罷免，而在7月26日，他是駕駛到花蓮的自強號，晚上再開回來。這名台鐵司機還說道：「我會安全把你們送到花蓮」感動不少網友。

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目前該貼文已有超過5萬人點讚，回響熱烈，也讓這名台鐵司機相當意外，特別在留言區感謝大家，表示原本只是想單純表達一個公民的心聲，沒想到會引起這麼大的共鳴。他說，自己是一名台鐵司機，責任就是把大家平安送到目的地。而在這場大罷免的旅程中，他也希望能盡一份公民的責任，把台灣送往更健全的民主制度。

貼文下方，網友紛紛留言表示：「感恩您的民主列車」、「民主列車欸，好帥啊」、「親手駕駛改變花蓮歷史的班次」、「我要哭啦」、「各位旅客您好，7月26日，開往民主520次自由號，請到台灣月台上車」、「致上深深的敬意」。

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