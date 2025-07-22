批館長726後革命說 許淑華：拒中國勢力亂台

民進黨籍台北市議員許淑華表示，這次罷免不是藍綠、政黨問題，而是由市井小民組團發起的公民運動。（記者董冠怡攝）

2025/07/22 16:10

〔記者董冠怡／台北報導〕館長陳之漢昨天在直播中指七二六之後，一定要讓台灣掀起「全部都變中國人」的革命；台北市議員許淑華今天陪同罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」車掃時表示，這樣大家能接受嗎？「我們不要中國勢力亂台！」並提到市井小民們放下工作、飛回台灣投入罷免，甚至有人留職停薪，共體時艱，就是為了守護家園，示警暴力、抹黑事件越來越多，大家一起闢謠、保護公民的安全。

許淑華表示，這次罷免不是藍綠、政黨問題，而是由市井小民組團發起的公民運動，這些人放下手邊工作，有的甚至留職停薪，也看到百工百業的意念和態度，包括文化人聶永真、李恕權等人，還有人遠從美國紐約、英國倫敦、澳洲搭機返台，就是等著週六投下「同意罷免」，也請大家共體時艱，樂見更多不同行業人士共襄盛舉，一起走完捍衛台灣的最後一哩路。

請繼續往下閱讀...

「我們不要中國勢力亂台！保護公民就是保護台灣！」許淑華指出，館長陳之漢開直播說要把台灣人變中國人，這樣大家能接受嗎？近日藍營青年座談與會者的表情、穿著樣貌，「好像跟黑色的比較有關係」。

她說，目前比較擔心罷團安危，接獲很多罷團志工受傷或被汽車駕駛急煞作勢威脅等陳情，暴力樣態越來越多，「保護公民就是保護台灣！」應用愛投票，而非暴力投票。另外，造謠事件也很多，喊話前中廣董事長趙少康別再散佈謠言（指美對台課關稅32％）、適可而止，「難道要請斑馬打電話給你嗎？」接下來抹黑會越來越多，呼籲民眾盡量闢謠，端正視聽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法