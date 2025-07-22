大罷免國民黨有危險名單？ 黃健庭：支持者都站出來就能過關

國民黨祕書長黃健庭接受網路直播節目「志聖鮮思」訪問。（資料照）

2025/07/22 16:25

〔記者施曉光／台北報導〕首批24名藍委罷免投票26日舉行，外界關切國民黨有無所謂「危險名單」？國民黨祕書長黃健庭今天下午接受網路直播節目「志聖鮮思」訪問時以「不予置評」回應，但他也說，國民黨主席朱立倫的答案讓他非常認同，也就是如果藍軍支持者都願意站出來，所有被罷的國民黨立委都能過關，否則都會很危險。

黃健庭指出，國民黨25日晚上在凱道舉辦選前之夜造勢，能否重現426凱道反獨裁集會塞爆全場的勢頭，對於隔日是否催出大家出來投票，非常關鍵，呼籲支持者一定要踴躍參加。他也提醒大家要努力幫忙催票，「如果真的讓民進黨在立法院過半，以後戒嚴、戰爭都是非常可能的！」而且全民普發現金1萬元、增加放假日、國軍加薪等很多好的政策，都會被民進黨收回去。

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談到前全聯總裁徐重仁表態力挺大罷免，黃健庭說，徐重仁的動機或許因為過去有親綠背景，他不予置評，但徐重仁稱支持罷免的理由是為了護民主，「民主素養就真的不夠」，在野黨原本就該扮演監督制衡的角色，而且立委任期4年，如果某個立委真的很糟糕，當然可以罷免，但現在卻是無差別的罷免，而且如果真有所謂「親中」的事證，可以直接法律處理，他認為徐重仁的說法根本就是「中央廚房弄出來的一套言論」，完全悖離民主，也缺乏民主素養。

黃健庭質疑，「罷團的錢從哪裡來？而且幾乎是花不完的錢！」過去這些罷團每天舉牌擺連署攤，有人問為何要罷免？對方竟回稱自己只是來「工作」的，「所以怎麼會是志工！根本都是有pay的！」

民眾黨日前在民進黨中央黨部前舉辦活動，有白營支持者跑到民進黨部門口丟雞蛋遭法辦，黃健庭說，民進黨永遠是「雙標政黨」，自己在野時要怎麼樣都可以，但執政時，只要有人說了不中聽的話，就會扣帽子、要辦人，完全就是雙重標準。

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