趙少康稱台灣關稅32％ 謝金河：現在很多人到處亂猜

行政院經發會顧問、財信傳媒董事長謝金河今日受訪表示，現在很多人在到處亂猜，各種版本都是「僅供參考」，台灣如果關稅要到10％，要付出非常大的代價。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/22 14:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國尚未公布台灣適用的關稅稅率，前中廣董事長趙少康昨卻爆料說：「我得到的消息就是32％，絕對不會太少」。對此，行政院經發會顧問、財信傳媒董事長謝金河今日受訪表示，現在很多人在到處亂猜，各種版本都是「僅供參考」，台灣如果關稅要到10％，要付出非常大的代價。

謝金河指出，趙少康先生聲稱關稅是32％，但每個國家的關稅稅率是由美國總統川普拍板決定，再由川普親自召開記者會公布，台灣的稅率是川普總統宣布才算數，現在很多人在到處亂猜。

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謝金河談及，很多人也跟他講，關稅稅率有35％、32％，自己聽過最低的是9.5％，各種版本都是「僅供參考」。關稅是國家每一個人及政府都要承擔的責任，不是一人一黨的私利，就算關稅高，也不代表政府談判不利。

謝金河分析，台灣與美國打交道的過程，關稅稅率多少是看你要付出多少，就是川普在講的交易（Deal），如果台灣的關稅很低，可能台灣對美國的關稅就要降到零，假設降到零就要付出很大代價。

謝金河舉例，如果美國汽車進口關稅降到零、農產品關稅降到零，國內相關產業受害，政府就要有一些配套。所以關稅談判可高可低，但什麼稅率是對台灣最有利的，這才是政府考量的。

「不是你的談判技術很好，就能有很低的關稅！」謝金河進一步說，事實上，是台灣願意付出多少，與美國達成好的交易，讓台灣有一個能夠承擔的稅率，所以不要用關稅稅率來做政黨的互相指責。

謝金河批評，台中市長盧秀燕說關稅超過10％對台灣都是毀滅，但看看全世界國家，現在只有英國關稅是10％。你看印尼對美國的關稅降到零，印尼每年要採購美國商品400億美元，印尼仍被課予19％關稅，所以台灣要能到10％是非常困難的，如果要到10％，台灣要付出非常大的代價。

他強調，大家要相信政府，而不是在那邊指責，共同承擔關稅的形成，因為關稅絕對不是一黨一私的事。

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