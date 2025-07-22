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    獨家》葉元之國會辦公室再違勞基法 北市勞動局裁罰4萬元

    葉元之國會辦公室再違勞基法，被台北市勞動局裁罰4萬元。（資料照）

    葉元之國會辦公室再違勞基法，被台北市勞動局裁罰4萬元。（資料照）

    2025/07/22 14:34

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委葉元之遭控職場霸凌前方姓助理爭議未歇，在今年4月被裁罰9萬元後，台北市政府勞動局今年7月再度到他的國會辦公室進行勞動檢查，查獲未依法給付加班費，也未給予特休假，再依違反《勞動基準法》，各裁罰2萬元，合計裁罰4萬元，累計已裁罰葉元之13萬元。

    葉元之被控對已故方姓助理職場霸凌，方的遺孀日前再度控訴亡夫遭葉元之言語羞辱及精神虐待，請假被刁難，葉元之還冷血地說，「辭職就不用請假」，丈夫甚至在進急診室前加班到凌晨，在病榻前還不知已被開除，葉元之發出4點說明反駁指控，但台北市街頭隨後出現巨幅廣告，細數葉元之慣老闆爭議。

    台北市勞動局在今年4月勞檢葉元之國會辦公室，查獲未備置出勤紀錄，違反勞動基準法第30條第5項規定，裁罰9萬元，另有涉及職業安全衛生法部分，限期已完成改善。另於7月2日再度勞檢葉元之辦公室，發現未依法給付加班費，也未給予特休假，已違反《勞動基準法》，再各裁罰2萬元，合計裁罰4萬元。

    台北市勞動局對葉元之國會辦公室未給特休假、加班費部分，再各裁罰2萬元。（讀者提供）

    台北市勞動局對葉元之國會辦公室未給特休假、加班費部分，再各裁罰2萬元。（讀者提供）

    台北市街頭出現有關葉元之「慣老闆」爭議的巨幅廣告。（資料照）

    台北市街頭出現有關葉元之「慣老闆」爭議的巨幅廣告。（資料照）

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