大罷免促成本土派攜手「健康藍」 學者林健正：終極目標反共護台

陽明交大退休教授林健正認為，本土派與「健康藍」攜手反共對台灣民主具正面意義。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/07/22 16:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕全國大罷免投票本週六（26日）有24名國民黨立委與停職新竹市長高虹安將接受民意檢視，此次大罷免為台灣公民運動開啟新篇章。陽明交大退休教授林健正說，這不只是一場政治事件，更是台灣社會凝聚共識、走向更成熟民主的重要一步。其終極目標在於反共護台，建立台灣永續自由民主的家園。

他觀察到，這次「正藍軍」挺身而出，同樣是為捍衛台灣的自由民主體制。這股「健康藍」的力量，只要堅定反共，就不可能認同中華人民共和國，也就不會出現本土派擔憂的「吃裡扒外」情況。事實上，本土派與「健康藍」完全可以攜手合作，共同守護台灣，這對台灣的民主發展具有正面意義。台灣社會存在藍綠、統獨的多元聲音，這是無法迴避的客觀現實，如何將差異導向健康的競合關係，是促進台灣社會進步的關鍵。

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年輕世代普遍具有「天然獨」的觀念，老一輩的思維也會隨著時間推移改變，多給予對方情感上的尊重，往往能換來對方的回饋，讓社會朝向和諧發展，最終受益的必然是台灣。他認為，在政黨層面，國民黨內部應鼓勵次級團體的形成，呈現多元的意見，這不僅對國民黨自身有益，也能為台灣社會帶來正面影響，同樣地，民進黨內部也應允許次級團體存在理念之爭。

台灣的政黨政治應以台灣為優先，形成兩個具有競合關係的民主政黨，且應讓台灣社會在共同目標下，凝聚最大共識，迎接挑戰。

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