百工百業挺罷免 新竹雙罷號召在地人表態守住台灣民主

新竹雙罷及市議員劉康彥號召在地百工百業出來表態，守住台灣的民主。（記者洪美秀攝）

2025/07/22 15:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕距離726罷免投票只剩倒數4天，新竹市是全國唯一市長及立委要被罷免投票的縣市，隨著前全聯總裁徐重仁、歌手李恕權對同意罷免表態，新竹市民進黨議員劉康彥、陳建名今天（22日）也號召年輕人上街宣講，並邀請百工百業站路口表態支持同意罷免，呼籲外地新竹人726記得返鄉投票，下架貪污遭判刑7年4個月的市長高虹安，以及債務纏身、與中共關係曖昧的鄭正鈐，讓竹市重回正軌。

劉康彥說，最後關鍵時刻，前全聯總裁徐重仁、歌手李恕權對同意罷免、守護台灣民主都站出來正面表態，也發揮很大影響力，這些人的表態也讓很多素人、公民、年輕人更勇於表達支持同意罷免。而在社群平台「脆（Threads）」更掀起一股百工百業表態風潮，因此邀請新竹在地年輕設計師、獨立書店負責人、音樂老師、調酒師、工程師、Uber司機、保險業務員，還有清交大的學生，直接走上街頭，表達同意罷免決心。

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劉康彥辦公室主任林士凱說，百工百業不只是在社群表態，更把對這座城市的責任感，化作實際行動。新竹已經起風了，大罷免一定會大成功。劉康彥也說，民眾黨立委林國成公開辱罵髒話「X你娘」製造社會對立，館長更挑明726後要掀起「讓台灣人都變成中國人」的革命，公民團隊堅守「罷免是愛、守護後代」的信念和價值，理性訴求不挑釁，一定能撼動更多沈默的台灣人走出家門投「同意」，且拒絕成為習近平統治下的中國人，而是堂堂正正的民主人、自由人、和平人。

新竹雙罷及市議員劉康彥號召在地百工百業出來表態，守住台灣的民主。（記者洪美秀攝）

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