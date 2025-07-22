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    影射民進黨部丟雞蛋是自導自演！ 白粉專大翻車被網友朝聖

    民眾黨昨號召支持者在民進黨中央黨部前集結反罷免，活動結束後民進黨中央黨部遭2名男子闖入丟雞蛋砸招牌。（圖擷自臉書）

    民眾黨昨號召支持者在民進黨中央黨部前集結反罷免，活動結束後民進黨中央黨部遭2名男子闖入丟雞蛋砸招牌。（圖擷自臉書）

    2025/07/22 15:41

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨號召支持者在民進黨中央黨部前集結反罷免，活動結束後民進黨中央黨部遭2名男子闖入丟雞蛋砸招牌，引外界譴責。不過，超過20萬人追蹤的臉書粉專「不禮貌鄉民團」卻質疑民進黨不敢公布拍到正臉的監視器畫面、抓到人後沒有媒體敢公布正臉照片，甚至還帶風向影射民進黨「自導自演」。不過，後來查出丟雞蛋者曾為民眾黨林口黨部副主任後，粉專即閉口不提，已經超過1天沒有發文。

    民眾黨昨在民進黨中央外舉辦反罷集會，有2名「小草」潛入民進黨中央黨部丟雞蛋、錄影片，遭警方帶回。「不禮貌鄉民團」發文質疑，為什麼民進黨不直接公布大門口有拍到正臉的監視器？只公布「拍到背面」監視器？然後抓到人，沒有任何1家媒體公布完整臉部照片，全部都是打上馬賽克的，而且也沒公布全名，什麼「李姓主嫌」？

    粉專指出，當初另一粉專將偵辦京華城案11檢照片加上血痕特效時，警方辦案沒這麼客氣吧？他也在留言區貼出新聞影片，懷疑小草為何會稱呼民進黨立院黨團總召柯建銘為「柯總召」？並影射此案為民進黨自導自演。不少小草立刻附和留言「誰會喊總召，只有自己人」、「這個黨除了騙就是演 不意外！」「自己人，不能公開啊」、「這兩人智商真的有夠低」、「自導自演」。

    未料，當天稍晚丟雞蛋男子的真實身分就曝光，為2024年上任的民眾黨林口黨部副主任李道翔，更高調設有臉書粉專，當天他就把丟雞蛋影片發到他的粉專上，並寫下「大罷免大失敗，下架罪魁禍首柯建銘」等字眼。

    對此，不少網友湧入貼文下留言「朝聖」喊：「我來看翻車的」、「真正的腳尾飯這不是來了嗎？」「完全不查證就直接說別人自導自演」、「名字都搜出來了，團長你的劇本要不要改一改啊，還是正在想怎麼包牌？」、「我以前還會看這個粉專 現在凹成這樣實在是看不下去早就退追了」。

    對此，「不禮貌鄉民團」並未回應或更新貼文，至今也已經超過24小時沒有發布新貼文。

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