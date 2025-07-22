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    柯文哲內急打斷詰問法官順勢休庭 小草高呼「阿北加油」

    柯文哲（左二）、應曉薇（右一）今下囚車抵達台北地院開庭。（記者張文川攝）

    柯文哲（左二）、應曉薇（右一）今下囚車抵達台北地院開庭。（記者張文川攝）

    2025/07/22 14:08

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積率弊案，今提訊前台北市長柯文哲等人，詰問北市都發局前都市規劃科長楊智盛作證，詰問至約中午12時30分，沈慶京的律師正在反詰問楊時，柯的律師陸正義突然舉手打斷詰問，說柯文哲想上廁所，而且「很急」，審判長因此中斷庭訊，宣布中場休息，下午2時再開庭。

    法官宣布休庭後，法警要護送柯文哲返回北院地下室的候審室如廁，3、4名女姓支持者見狀，衝到法庭外，在人犯通行的樓梯外、以鐵欄杆相隔的廊道上，對急著走下樓梯「出恭」的柯文哲高喊「阿北加油！柯P加油！」但人有三急，柯並未回應她們的鼓勵。

    休庭之前，上午已由檢察官主詰問、柯文哲律師反詰問楊智盛完畢，沈慶京的律師反詰問到一半，審判長決定休庭前問沈律還要問多久，律師回稱大約還要問20分鐘，審判長見已是午餐時間，順勢宣告休庭，下午再戰。

    下午將由沈慶京的律師續繼反詰問，再由台北市議員應曉薇、應的助理吳順民、前都發局長黃景茂、台北市前副市長彭振聲的律師團進行反詰問，再由檢、辯提出各自的詰問後結論。

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