林沛祥、趙少康七堵南興市場拜票 綠營議員同場短兵相接

前中廣董事長趙少康（左一）與國民黨立委林沛祥到南興市場爭取支持。（記者盧賢秀攝）

2025/07/22 16:00

〔記者盧賢秀／基隆報導〕726罷免投票倒數，各團體都積極爭取搶攻支持，基隆市國民黨立委林沛祥與前中廣董事長趙少康今天到七堵南興市場拜票；民進黨市議員曾怡芳和鄭文婷也在南興市場宣傳同意罷免，雙方短兵相接，各自呼籲民眾7月26日要出來投票，沒有衝突。

曾怡芳與鄭文婷和志工今天上午在南興市場發文宣，呼籲民眾726同意罷免，台灣人要有尊嚴。林沛祥今天與趙少康、市議員連恩典等人陪同，前往南興市場掃街，有民眾喊「反罷免」。在警方隔離下，兩方人馬各自宣傳，沒有火藥味。

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趙少康表示罷免林沛祥完全沒有理由，若他做得不好，下次市民可以自行選擇，基隆去年已經經歷過一次罷免，現在又要罷免林沛祥，基隆變成年年有選舉，基隆人真的這麼愛投票嗎？為什麼要勞駕基隆的選民再一次出門投票，何況林沛祥又沒做得不好。

林沛祥表示，民進黨罷免他的理由，就是因為國會改革與財劃法修法，呼籲基隆市民7月26號一定要站出來投下不同意罷免，守住基隆的改變。

罷免林沛祥領銜人陳青逸說，國民黨籍前民政處長張淵翔涉嫌濫權入侵戶政系統偷看市民個資，把戶政系統當成以罷制罷的政治鬥爭工具。林沛祥身兼國民黨基隆市黨部主委，面對國民黨市黨部涉及的具體違法事證，至今沒有向市民的道歉，毫無悔意，沒資格擔任民意代表。

他建議趙少康先生，應該好好靜下心來，仔細檢討國民黨在基隆的違法行為，也呼籲趙少康先生多多關心基隆市民們的個資安全，相信市民自有公道，「7月26投下同意罷免不適任的林沛祥，就是最好的公道。」

前中廣董事長趙少康（右二）與國民黨立委林沛祥到南興市場爭取支持。（記者盧賢秀攝）

民進黨市議員曾怡芳在七堵南興市場宣傳同意罷免。（記者盧賢秀攝）

民進黨市議員曾怡芳在七堵南興市場宣傳同意罷免。（記者盧賢秀攝）

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