台中「三罷」罷免要過兩關 最低門檻是他、6萬9千多票或翻盤

台中「三罷」投票倒數4天，（左起）中五斷健2.0發言人台灣衣美局、中四廢翔發起人杜承哲醫師及中六敲羅領銜人呱呱全力催票。（記者黃旭磊攝）

2025/07/22 14:58

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市將於週六（26日）舉辦罷免國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋投票，罷團「中四廢翔」、「中五斷健2.0」及「中六敲羅」持續由民進黨市議員黨團協助密集掃街，根據中央選舉委員會及罷團估計，以罷免羅廷瑋需有6萬9359人投票、且有效「同意」票數多於不同意票數，達到雙門檻才能成功罷免，是3人中票數門檻最低的。

根據中選會及罷團統計，罷面廖偉翔需有8萬4430人投票，罷免黃健豪需有9萬3587人投票，且有效「同意」票數多於不同意票數，達到雙門檻才能成功罷免，而依據公職人員選舉罷免法第81條等相關規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。

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罷團分析指出，若與上屆立委當選票數比較起來，反而不是羅廷瑋危險，而是廖偉翔差距最小，僅與民進黨對手張廖萬堅差距6390票，若綠營支持者大舉投票翻盤機會高，其次為羅廷瑋，與民進黨對手江肇國差距14956票，至於黃健豪與民進黨對手莊競程差距27349票。

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