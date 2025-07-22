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    「新北來罷」車隊從淡水掃到富貴角催票 蘇巧慧：下架親共立委、恢復國會

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（22）日與罷團「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩在淡水集結進行車隊掃街，一路掃到台灣最北端富貴角，催出「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（22）日與罷團「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩在淡水集結進行車隊掃街，一路掃到台灣最北端富貴角，催出「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/22 15:48

    〔記者羅國嘉／新北報導〕首波罷免藍委案將在7月26日投票，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（22）日與罷團「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩在淡水集結進行車隊掃街，一路掃到台灣最北端富貴角，催出「同意罷免」票。蘇巧慧表示，這幾天可以看到有越來越多人發起「百工百業挺罷免」，就是因為台灣人無法忍受親共立委不斷與中國唱和，破壞台灣人的民主制度，籲選民726投同意罷免票。

    蘇巧慧指出，在路上掃街，民眾的反應熱烈到超乎預期，不但有人把車窗搖下大方比讚，還有從屋子裡跑出來迎接，每一位鄉親都對公民團體說加油，也讓所有參與的民團志工，還有民進黨新北黨公職更有信心，接下來他們一定會更努力結合陸、空戰策略，在最短的時間催出最多同意票，一起恢復國會秩序。

    蘇巧慧強調，大罷免行動已來到最後階段，這幾天可以看到社群平台上，有越來越多人發起「百工百業挺罷免」，就是因為台灣人無法忍受親共立委不斷與中國唱和，破壞台灣人引以為傲的民主制度，所以台灣人一定要站出來，一起拒絕親共立委毀憲亂政。

    針對洪孟楷罷免案票數門檻全國最高，為10萬1265人。「罷洪！！刻不容楷」領銜人方柏翔指出，雖罷洪門楷高，但團隊對罷免行動始終保持信心。他強調，從地方氛圍與民眾體感，可以明顯感受到選民對洪的不滿，包括許多過去支持者的轉向，都是罷免的動力來源。

    方柏翔表示，目前進入罷免投票倒數4天，是最關鍵的時刻，團隊會持續以陸戰與空戰並進，全力催票。像是每天車掃、追垃圾車，穩扎穩打；空戰則鎖定中間選民，希望喚起更多人出來投票。

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（22）日與罷團「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩在淡水集結進行車隊掃街，一路掃到台灣最北端富貴角，催出「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（22）日與罷團「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩在淡水集結進行車隊掃街，一路掃到台灣最北端富貴角，催出「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（22）日與罷團「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩在淡水集結進行車隊掃街，一路掃到台灣最北端富貴角，催出「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（22）日與罷團「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩在淡水集結進行車隊掃街，一路掃到台灣最北端富貴角，催出「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（22）日與罷團「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩在淡水集結進行車隊掃街，一路掃到台灣最北端富貴角，催出「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（22）日與罷團「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩在淡水集結進行車隊掃街，一路掃到台灣最北端富貴角，催出「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（22）日與罷團「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩在淡水集結進行車隊掃街，一路掃到台灣最北端富貴角，催出「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（22）日與罷團「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩在淡水集結進行車隊掃街，一路掃到台灣最北端富貴角，催出「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（22）日與罷團「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩在淡水集結進行車隊掃街，一路掃到台灣最北端富貴角，催出「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（22）日與罷團「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩在淡水集結進行車隊掃街，一路掃到台灣最北端富貴角，催出「同意罷免」票。（記者羅國嘉攝）

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