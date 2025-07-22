接見歐洲議會EUDS代表團 賴總統：民主國家的努力不是為了對抗誰

賴清德總統今接見歐洲議會「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」正式代表團，感謝該委員會首次出訪亞洲就選擇來到台灣，彰顯台歐緊密關係。（圖由總統府提供）

2025/07/22 14:02

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見歐洲議會「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」正式代表團表示，感謝EUDS首次出訪亞洲就選擇台灣，彰顯台歐緊密關係，也顯示在全社會防衛韌性深化合作的可能性，他強調，民主國家的努力，不是為了對抗誰，而是為了守護珍視的生活方式。

賴清德表示，今年成立的「歐洲民主之盾特別委員會」目標是提升全社會防衛韌性，應處假訊息及複合式威脅，首次出訪亞洲就選擇台灣，除了彰顯台歐緊密關係，也顯示在這些議題上深化合作的無限可能。台灣與歐盟不僅有密切經貿關係，更共享民主自由價值，但近年來都遭遇資訊干預及外部勢力滲透，試圖左右民主選舉結果、製造社會對立，嘗試動搖人民對民主的信心。

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賴清德指出，台灣不只面對假訊息攻擊，更遭受灰色地帶侵擾，他上任後在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，目的就是讓整個台灣社會更有能力抵禦各種新型態威脅，找出外部和內部脆弱點，並強化整體韌性與安全。

賴清德強調，民主國家的努力，不是為了對抗誰，而是為了守護珍視的生活方式，就像歐洲努力推動多元與人權精神，台灣人民堅信，當社會凝聚團結意志、彼此信任，將足以抵禦任何形式的威權攻勢。台灣站在世界民主防線最前緣，有決心致力維護全球民主、和平與繁榮，也希望與歐洲分享經驗，深化彼此在資安、媒體識讀以及社會韌性上的合作。

歐洲議會歐洲民主之盾特別委員會主席蘿瓦素（Nathalie Loiseau）表示，訪團成員分別來自法國、德國、捷克、波蘭及比利時等國，雖然來自不同國家、政黨及黨團，但彼此的共同信念是強化歐盟與台灣的關係。

蘿瓦素指出，歐盟與台灣有許多共同點，更應深化合作，雙方具有強健的貿易關係、雙邊投資及文化交流，同時面臨相似的挑戰與威脅。我們都是民主國家，卻生活在威權主義國家試圖弱化及分歧民主政體的世界中，也共同面臨外部資訊操弄、網路攻擊、破壞行為、菁英俘虜策略及各式灰色地帶侵擾等弱化民主國家的行為。

蘿瓦素強調，歐盟與台灣都渴望和平且關心人民的福祉、想要保衛自己而非攻擊他人，遭受到這些威脅並非因為做了什麼，而是因為我們是民主國家，因此我們沒有理由不加強合作，共同應對這些威脅與攻擊，希望可以深入了解及學習台灣全社會防衛韌性的做法，歐洲議會也將持續堅定支持歐盟與台灣之間的關係。

訪團成員尚包括歐洲議會議員安格魯（Engin Eroglu）、戴霍奇（Tomáš Zdechovský）、瓦克奇（Michał Wawrykiewicz）、馮安蘭（Kathleen Van Brempt）、葛芮若（Markéta Gregorová）等，由外交部長林佳龍及駐歐盟兼駐比利時代表處大使李淳陪同到總統府會見總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴清德總統今接見歐洲議會「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」正式代表團，感謝該委員會首次出訪亞洲就選擇來到台灣，彰顯台歐緊密關係。（圖由總統府提供）

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