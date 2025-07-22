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    新竹雙罷鄭正鈐須達89266票 高虹安90078票

    新竹雙罷通過門檻的同意票數出爐，依據中選會公告，同意票要大於不同意票才算通過。（記者洪美秀攝）

    新竹雙罷通過門檻的同意票數出爐，依據中選會公告，同意票要大於不同意票才算通過。（記者洪美秀攝）

    2025/07/22 15:20

    〔記者洪美秀／新竹報導〕中選會今天公佈首波24名國民黨立委及縣市首長罷免案的投票人數與罷免門檻，並提醒本週六（26日）舉行投開票，且根據「公職選罷法」規定，罷免案投票結果需同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上即為通過，而新竹市的立委鄭正鈐的罷免案，投票人數35萬7063人，其中25%是8萬9266人，停職市長高虹安的罷免案，投票人數36萬311人，25%是9萬78人。

    新竹雙罷總部除持續進行車隊掃街宣傳，今天一早也在立法院民進黨黨團辦公室，揭發鄭正鈐的十大罪狀，並前往台北地方檢察署，針對鄭正鈐先前濫告罷團騷擾干預罷免活動，正式提出誣告罪的告訴，捍衛自身清白，回應社會大眾關切。同時也號召新竹市民要勇敢站出來，這次罷免行動是為了孩子，為了國家站出來，請市民1人拉3票，用同意罷免換掉親共立委，讓國家得以正常運作。

    此外，今天傍晚也會邀請山除薇害的發言人阿美到新竹市北區掃街請託，呼籲市民勇敢站出來投票，本週六出門投票，就是投給台灣及新竹市希望與未來。

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