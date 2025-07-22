綠控親共賣台等十大罪狀 鄭正鈐：老調重彈 操弄選民情緒

國民黨立委鄭正鈐辦公室今回應罷團十大罪狀指控，強調指控內容毫無新意，都是過去早已澄清、駁斥的老調重彈。（鄭正鈐辦公室提供）

2025/07/22 13:39

〔記者劉宛琳／台北報導〕大罷免投票在即，「新竹雙罷」上午與立法院民進黨團舉行記者會，指控國民黨立委鄭正鈐涉親共賣台、貪污、包庇暴力討債、拍片鼓勵投共、恫嚇罷團等十大罪狀。對此，鄭正鈐辦公室表示，記者會內容毫無新意，都是過去早已澄清、駁斥的老調重彈，並反批民進黨團總召柯建銘陣營將應依法提供給檢察官的說明資料操作為誣告依據，在選前操弄選民情緒，打壓依法告發的正當權利，令人遺憾。

鄭辦表示，這些指控內容多次變來變去，不只毫無具體事證，更曾出現荒腔走板的鬧劇。柯建銘陣營過去曾以「中國製濕紙巾」和「未經查證的LINE截圖」，兩度大張旗鼓地召開記者會補充證據，連媒體與輿論都感到荒謬。

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鄭辦表示，我們一切行動皆依法而行，針對柯建銘陣營掛看板、發文指控涉及重大不實者，依法提告加重誹謗及違反選罷法，是為維護民主選舉的基本公正。如今柯建銘陣營卻將應依法提供給檢察官的說明資料操作為誣告依據，不僅證明其心虛、心慌，急於在選前轉移焦點、操弄選民情緒，更是完全曲解法律程序，企圖打壓依法告發的正當權利，令人遺憾。

鄭辦表示，團隊將持續冷靜以對、堅守問政初衷，全力為新竹市民爭取建設與福祉。我們支持全民普發現金、推動新增國定假日、改革財政劃分制度，讓新竹順利獲得應有的293億元統籌分配稅款，這才是市民真正關心的問政成果。

鄭辦強調，罷免不是政黨清算報復的工具。新竹市需要的是理性與建設，不是謠言與撕裂。相信市民眼睛雪亮，會用選票守住真相，守住問政良知。

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