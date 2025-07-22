習近平海外藏匿資產逾7億美元 美眾院通過「台灣衝突嚇阻法案」軍事侵台將禁用

中國領導人習近平。（美聯社資料照）

2025/07/22 14:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦眾議院今日通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」，要求政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高官在美持有的資金。根據美國國會過去揭露的中共高層貪腐報告，中國國家主席習近平利用親屬在海外隱匿財產超過7億美元，換算高達新台幣229億元。

「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act）今年2月由眾議院共和黨黨團會議主席麥克林（Lisa McClain）及民主黨長期友台的議員薛曼（Brad Sherman）共同提出，鎖定「中共中央政治局常委」，以及職務涉及台灣的「中央委員會」成員。

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美國國會研究服務處（CRS）2024年5月發布一份報告，揭露習近平在內的中共高層涉嫌腐敗，並利用親屬掩護，在海外隱藏巨額財富；其中，習近平家族在海外藏匿的資產高達7.072億美元。

報告揭露，截至2012年，習近平已累積了3.76億美元的公司投資，間接持有一家稀土礦業公司18%的股份，價值超過3.11億美元，並持有一家科技公司2020萬美元的股份。

美國國家情報總監辦公室今年3月也發布「中國共產黨領導階層的財富和腐敗活動」（Wealth and Corrupt Activities of the Leadership of the Chinese Communist Party）報告。

報告直指，習近平2012年任中共總書記後，截至2024年，習近平的家族持有數以百萬美元計的商業利益和金融投資，儘管無法將這些投資直接與習掛鉤，但這些資產可能是由他間接打理。

依程序，「台灣衝突嚇阻法案」仍須經美國參議院通過後，送白宮經總統簽署後，才算完成立法。該法案規定，如果中國入侵台灣，美國政府將立即公開中共高層官員的金融資產。具體措施包括要求美國財政部在中共威脅台灣後，90天內公布中共官員的非法資產，允許禁止中共官員使用美國金融機構的資金。

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