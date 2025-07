習近平海外藏匿資產逾7億美元 美眾院通過「台灣衝突嚇阻法案」軍事侵台將禁用

中國領導人習近平。(美聯社資料照)

2025/07/22 14:52

〔記者陳鈺馥/台北報導〕美國聯邦眾議院今日通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」,要求政府在中國對台採取軍事行動時,揭露中共高官在美持有的資金。根據美國國會過去揭露的中共高層貪腐報告,中國國家主席習近平利用親屬在海外隱匿財產超過7億美元,換算高達新台幣229億元。

「台灣衝突嚇阻法案」(Taiwan Conflict Deterrence Act)今年2月由眾議院共和黨黨團會議主席麥克林(Lisa McClain)及民主黨長期友台的議員薛曼(Brad Sherman)共同提出,鎖定「中共中央政治局常委」,以及職務涉及台灣的「中央委員會」成員。

美國國會研究服務處(CRS)2024年5月發布一份報告,揭露習近平在內的中共高層涉嫌腐敗,並利用親屬掩護,在海外隱藏巨額財富;其中,習近平家族在海外藏匿的資產高達7.072億美元。

報告揭露,截至2012年,習近平已累積了3.76億美元的公司投資,間接持有一家稀土礦業公司18%的股份,價值超過3.11億美元,並持有一家科技公司2020萬美元的股份。

美國國家情報總監辦公室今年3月也發布「中國共產黨領導階層的財富和腐敗活動」(Wealth and Corrupt Activities of the Leadership of the Chinese Communist Party)報告。

報告直指,習近平2012年任中共總書記後,截至2024年,習近平的家族持有數以百萬美元計的商業利益和金融投資,儘管無法將這些投資直接與習掛鉤,但這些資產可能是由他間接打理。

依程序,「台灣衝突嚇阻法案」仍須經美國參議院通過後,送白宮經總統簽署後,才算完成立法。該法案規定,如果中國入侵台灣,美國政府將立即公開中共高層官員的金融資產。具體措施包括要求美國財政部在中共威脅台灣後,90天內公布中共官員的非法資產,允許禁止中共官員使用美國金融機構的資金。

