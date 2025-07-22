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    罷免黃建賓需28347張有效同意票 罷團多方衝票源

    台東罷免立委黃建賓投票日倒數，能否達到近2萬9千張有效同意票，且大於不同意票的門檻，罷團仍須衝刺。（記者黃明堂攝）

    台東罷免立委黃建賓投票日倒數，能否達到近2萬9千張有效同意票，且大於不同意票的門檻，罷團仍須衝刺。（記者黃明堂攝）

    2025/07/22 14:32

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣罷免黃建賓的有投票權人是11萬3385人，應法須有效同意票達此數25%，也就是2萬8347人，且同意票數大於不同意票數，才算罷免通過；2萬8347人是全國大罷免各選區中人數最少的，看似簡單，看在罷團眼中，也具挑戰度，除了希望綠營支持者出來投票，也努力開拓中間選民、深藍站出來挺捍衛國家主權。

    本屆台東立委選舉，投票率近6成8，民進黨提名的賴坤成拿2萬3420票、得票率31.60%，原民進黨籍劉櫂豪以無黨籍拿18744票、得票率25.29%，國民黨黃建賓在綠營分裂態勢下，以2萬5778票、得票率34.79%即當選。有部分挫賓人士評估，賴、劉兩人得票數逾4萬1千票，只要團結，就可超越2萬8347張同意票的門檻。不過，也有人認為，選舉時有候選人帶動高投票率，產生高票數，罷免沒有候選人，投票率相對低，加上劉營也未表態，能否一致投同意票，存有變數。

    挫賓人員表示，這次罷免其實有相當的中間選民支持，從挫賓志工結構中就可以看出，他們有不少人是無特定藍綠傾向的，站出來就是要罷免親共立委，當中不乏長期偏向藍營的公教人員，更希望獲得抱持反共立場的深藍支持。

    挫賓人員說，青年也是罷免票的重要來源，青年們對台灣主權的認同度高，罷免期間適逢暑假，青年學子大都返鄉，主動投票意願高，但台東青年有不少在外地就業，希望他們也能踴躍返鄉投下同意票，共同完成國會改革。

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