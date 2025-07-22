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    醫界、法律界發聯合聲明 罷免是民主自主修復必要機制

    「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」聯合記者會，與會者包含律師代表戴家旭、黃帝穎、李勝雄、房彥輝、林鴻文，醫師代表涂醒哲、張根湖、陳啟明、蔡三郎，以及各選區罷免團體代表。（記者陳逸寬攝）

    「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」聯合記者會，與會者包含律師代表戴家旭、黃帝穎、李勝雄、房彥輝、林鴻文，醫師代表涂醒哲、張根湖、陳啟明、蔡三郎，以及各選區罷免團體代表。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/22 15:02

    〔記者李文馨／台北報導〕醫界、法律界今天在立法院舉行「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」聯合記者會力挺大罷免，並發表聲明表示，今天站出來不是為了哪一個政黨或意識形態，而是為了捍衛這塊土地上最珍貴的價值：自由、公義與制度尊嚴」；聲明也強調，當國會濫權無法自制，行政與監察機關亦難以制衡，公民透過罷免行動挺身而出，正是民主自我修復的必要機制。

    聲明表示，台灣正走在歷史轉捩點上。面對國會擴權濫權、憲政制衡失靈，我們共同見證一場由人民主動發起、以公民力量回應體制失序的民主修復運動。而這正是「大罷免」行動的核心意義。我們不能忽視，這場行動所遭遇的壓力與干擾並非偶然。

    聲明指出，來自國內親中勢力與境外敵對勢力的介入，正在以網軍操作、認知戰、甚至基層滲透的方式破壞選舉公平與民主秩序。他們不尊重人性尊嚴，也無視台灣社會長年建立的人權保障成果，使得罷免過程充滿扭曲與壓力。我們必須警醒，這不只是一次地方選務，而是國家民主命脈的攻防戰。

    聲明提到，在這場艱困的民主實踐中，有志工冒雨站上街頭，頂著被查水表的壓力堅持說明真相；有年輕人克服校園與職場的權勢壓迫，繼續拼命倡議連署；還有長輩因表態支援遭團體惡意排擠霸凌，卻仍不改其志；更有連署公民被地方政府侵門踏戶威脅，堅定不退卻！違法監控、惡意騷擾與抹黑攻擊，這些都不是台灣進步民主下該有的行為，我們應該挺身保護罷團志工與公民朋友，他們是用行動與血肉守護台灣的民主英雄。

    聲明表示，今天我們站出來，不是為了哪一個政黨或意識形態，而是為了捍衛這塊土地上最珍貴的價值：自由、公義與制度尊嚴。這是一場沒有刀光劍影，卻無比堅定的公民行動。我們不需要為行使罷免權辯護，因為它本就是憲法所保障、制度內建的正當力量。

    聲明指出，身為醫師與律師，我們深知：沒有表達自由的社會，無法守護專業；沒有公民參與的國家，也無法保障人民的基本權利。當政治失序、機制崩潰，唯有來自人民的覺醒，才能導正方向、重建信任。今日的台灣，雖然憲政架構標榜五權分立，但當國會濫權無法自制，行政與監察機關亦難以制衡，公民透過罷免行動挺身而出，正是民主自我修復的必要機制。

    聲明強調，每一位罷團志工的堅持，都是這場民主護國行動的根基。不論這條路多麼艱辛，我們都已經一同走到了最後一哩路；現在社會各處的良心需要團結起來，凝聚信念，共同完成這場具時代意義的憲政工程。讓我們一起見證這段歷史的刻痕，也讓這一次投票，不只是行使權利，而是為台灣下一代鋪出一條民主有序的新未來。

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